Орбан хоче пояснити Трампу, чому Угорщина залежна від російської нафти

Угорський прем’єр Віктор Орбан розповів, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом він хоче пояснити, чому Угорщина залежить від російських енергоносіїв.

Заяву очільника угорського уряду наводить Telex, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Орбан, оскільки Угорщина не має виходу до моря, то вона залежить від наземних маршрутів, якими енергоносії можуть надходити в країну.

"І якщо ми не пристосуємося до цієї ситуації, у нас не буде енергоносіїв", – сказав він.

На його думку, необхідно донести це до американців, якщо Угорщина хоче отримати якесь звільнення від американських санкцій проти російських компаній "Роснефть" і "Лукойл".

"Кожна держава має право на захист на національному рівні від такої системи санкцій", – додав Орбан.

Віктор Орбан раніше казав, що без російських енергоносіїв ціни на енергію в Угорщині "злетять до небес", і "ми намагаємося знайти вихід, особливо для Угорщини".

Як відомо, президент США очікує повної відмови Європи від російської нафти і газу. Нещодавно він запровадив санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Після цього Орбан заявив, що його уряд працює над тим, аби обійти санкції.

Уряд Угорщини намагається переконати адміністрацію США, що її статус країни, яка не має виходу до моря, не залишає їй іншого вибору, як покладатися на російську нафту. Угорські посадовці стверджують, що не можуть вирішити цю проблему, попри наявність альтернативного нафтопроводу, який з'єднує Угорщину з Адріатичним морем через Хорватію – про що їм нагадують і в європейських столицях.