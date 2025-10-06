Дания усиливает проверки нефтяных танкеров, чтобы остановить "теневой флот" РФ

Дания усиливает контроль за нефтяными танкерами, проходящими через ее воды, на фоне усилий Европы по противодействию российскому "теневому флоту", который помогает Кремлю обходить санкции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении правительства Дании.

Согласно сообщению, датская сторона будет уделять особое внимание старым судам, которые часто используются "теневым флотом" и представляют экологическую угрозу из-за своего плохого состояния.

Как отметил министр охраны окружающей среды Дании Магнус Хеунике, через датские территориальные воды проходит значительное количество устаревших танкеров.

"Поэтому мы усиливаем контроль за соблюдением основных экологических норм, чтобы эффективнее и последовательнее бороться с танкерами и российским теневым флотом", – добавил он.

В свою очередь министр промышленности Мортен Бодсков отметил необходимость остановить военную машину хозяина Кремля Владимира Путина.

"Мы используем все, что есть в нашем распоряжении... наши органы власти сейчас усиливают контроль, чтобы мы могли защитить Данию и датские воды", – сказал министр.

В дальнейшем Морская администрация в сотрудничестве с Агентством по охране окружающей среды будет проводить больше экологических проверок судов, чтобы убедиться, что они соответствуют экологическим нормам. Эти меры должны обеспечить соблюдение судами правил охраны окружающей среды.

Одновременно до конца года Дания внедрит измерения содержания серы в судовом топливе.

Как отметили в правительстве Дании, информация, собранная в результате этих мер, может быть использована в международном сотрудничестве по борьбе с "теневым флотом", в том числе в работе над списком конкретных судов, подлежащих санкциям.

Недавно французский президент Эмманюэль Макрон сказал, что государства Европы начнут препятствовать судам из "теневого флота" России, когда те войдут в их воды.

В свою очередь в Эстонии заявили, что деятельность российского "теневого флота" в Балтийском море становится все более опасной, и ее ограничение существенно повысило бы безопасность региона.