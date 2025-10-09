Почему после выборов в Молдове появились реальные шансы на деоккупацию Приднестровья

Действующая власть в Кишиневе готовится к объединению Молдовы.

Пока есть только косвенные доказательства этого, но примечательно, что в вопросе денег (планирование инвестиций и т.д.) Кишинев просчитывает вариант, при котором центральная власть скоро будет контролировать оба берега Днестра.

А от публичных заявлений об этом власти воздерживаются.

Крайне важно то, что бизнес-часть власти Приднестровья не сопротивляется объединению – и вполне может стать его движущей силой. А зима 2025-26 года, как ожидается, дополнительно закрепит необратимость этого процесса.

О том, что дает Кишиневу надежду на решение 35-летней приднестровской проблемы, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Приднестровью готовят деоккупацию. Что дает основания ждать скорого объединения Молдовы. Далее – краткое изложение.

В Кишиневе всерьез обсуждают порядок действий в случае, если реинтеграция Приднестровья перейдет в практическую плоскость. Недавно депутат от партии власти, глава евроинтеграционного комитета Ина Кошеру признала в интервью "ЕвроПравде", что в правительстве разработали план интеграции Приднестровья, но документ не является публичным.

На самом деле то, что происходит сейчас вокруг Приднестровья и должно привести его под контроль Кишинева, не является чем-то принципиально неожиданным. "Европейская правда" описывала сценарий этого года и причины, которые к нему приведут, в опубликованной год назад подробной статье "Как ликвидировать Приднестровье".

Единственное, что невозможно было спрогнозировать с уверенностью, – это когда именно начнется воплощение этого сценария. Но в России запустили его уже с 1 января 2025 года, воспользовавшись завершением газового транзита через украинскую территорию.

Для оккупационной администрации самым болезненным стало то, что без газа "завалилась" вся экономика региона. Остановка газовой помощи из РФ обнулила бюджет Приднестровья.

Кремль использовал энергетический кризис для экономического давления на проевропейское правительство Молдовы. Неважно, что "свои" в Приднестровье замерзали. Важно, что это помогло поднять цены на энергоносители и в Кишиневе и усилило недовольство людей.

В феврале Кремль согласился снова бесплатно поставлять газ в оккупированный регион – через посредников. Но гораздо меньше и при условии, что произведенная на нем электроэнергия не будет поставляться в Молдову (то есть чтобы давление на Кишинев не ослабло).

В Кремле рассчитывали, что это поможет пророссийским силам победить на выборах в Молдове, но это, как недавно стало известно, не помогло.

Вдобавок рычаг влияния появился и у Кишинева после того, как Украина с 1 января этого года прекратила транзит российского газа по своей территории.

После закрытия украинского транзита газ может попасть в Приднестровье только через территорию Молдовы, и Кишинев решил воспользоваться этим в полной мере. Там в рамках нескольких пакетов договоренностей выдвинули Тирасполю ряд условий – политических и экономических.

Все предыдущие месяцы стороны занимались имитацией, а после парламентских выборов, которые прошли в начале октября, Молдова напомнила Тирасполю о своем праве ввести ограничения.

Нынешний "газовый кризис", начавшийся в Тирасполе с 1 октября, проходит в мягкой форме.

Но вопрос о том, как пройти зиму и какие сюрпризы ждут во время отопительного периода, до сих пор остается без ответа. Риск возможной блокады со стороны Молдовы сделает Тирасполь более готовым к компромиссу.

Более того, "главный бизнесмен" Приднестровья Виктор Гушан также может поспособствовать воссоединению Молдовы.

Сейчас он оказался перед вполне очевидным выбором. Либо Гушан будет помогать России удерживать в ее зоне влияния регион, который продолжает двигаться по нынешней траектории, то есть к неизбежной катастрофе – и в итоге, скорее всего, теряет все. Или договаривается с Кишиневом об определенном "деле", при котором "Шериф" теряет часть имущества как незаконно приватизированного, но часть своей империи сохраняет и становится легальным уважаемым бизнесменом в объединенной Республике Молдова, которая движется к членству в Европейском союзе.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Приднестровью готовят деоккупацию. Что дает основания ждать скорого объединения Молдовы.