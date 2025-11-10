Еврокомиссия считает, что атаки РФ на энергетику Украины "угрожают ядерной безопасности"

Недавние массированные атаки России против гражданской инфраструктуры в Украине, в частности против критически важных энергетических объектов, ставят под угрозу ядерную безопасность.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер во время общения с журналистами в Брюсселе 10 ноября, передаёт корреспондентка "Европейской правды".

То, что Россия атакует украинскую энергетику, включая критическую инфраструктуру, представляет угрозу ядерной безопасности, убеждены в Еврокомиссии.

"Путин продолжает терроризировать украинцев. Мы видим, что своими ударами он целенаправленно атакует критически важную энергетическую инфраструктуру, включая подстанции, которые снабжают электроэнергией атомные электростанции. Эта массированная атака привела к перебоям с электроснабжением, водоснабжением и отоплением и также поставила под угрозу ядерную безопасность", – заявила Хиппер.

Она сообщила, что, помимо работы по поддержке Украины, Европейский союз "постоянно работает над санкциями (против РФ), над поддержкой Украины в энергетической сфере, над военной помощью".

"Также продолжаем сотрудничество со странами-партнёрами, чтобы мобилизовать дополнительную поддержку и помочь Украине как крупнейшему получателю нашей помощи в энергетическом секторе", – добавила представитель ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усилить давление на Россию после её очередного обстрела Украины в ночь на субботу, 8 ноября.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сообщил о выделении 100 миллионов евро на поддержку экономической устойчивости и инфраструктуры системы отопления в Украине.