Как Украине стоит договариваться с ЕС о переходных периодах

Во время переговоров о вступлении в ЕС Украина неизбежно будет просить о переходных периодах – особенно в сферах, где реформы требуют значительных инвестиций и времени. Запросы на такие переходные периоды уже формируются.

При этом Украина рискует попасть в ловушку собственных амбиций по демонстрации скорейшей полной гармонизации законодательства Украины с правом acquis ЕС.

В дискуссиях о том, делать ли запрос на тот или иной переходный период и какой срок при этом запрашивать, важно учитывать, что вопрос заключается не только в том, сколько времени нужно, но и в том, как это время будет использовано.

О важности переходных периодов и том, как ими эффективно воспользоваться, читайте в статье главы общественной организации "Прагма" Алены Шулимы Не "отсрочка", а план реформ: как Украине договариваться с ЕС о переходных периодах. Далее – краткое изложение статьи.

Запрос на переходные периоды – это не исключение, а устоявшаяся практика расширения Европейского Союза, которая системно применяется при вступлении государств в ЕС, в зависимости от уровня их готовности к полной гармонизации с acquis ЕС.

Больше всего переходных мер было принято для Раздела 27 "Окружающая среда и изменение климата".

Ведь именно здесь речь идет о многоаспектных инфраструктурных изменениях, таких как очистка сточных вод, внедрение систем расширенной ответственности производителя, систем раздельного сбора и развития переработки отходов и т.д.

Переговорная позиция по этому разделу в настоящее время формируется Украиной.

Опыт расширения ЕС демонстрирует, что переходные периоды в сфере окружающей среды позволяют новым членам постепенно достигать полного соответствия законодательству ЕС без риска для экономической стабильности и качества внедрения реформ.

В рамках институтов ЕС есть понимание, что гармонизация – это еще и об инвестициях, технологиях, организационной и человеческой способности.

Для Украины этот вопрос еще более чувствителен.

Мы одновременно находимся в условиях полномасштабной войны, модернизируем и восстанавливаем экономику и готовимся к многовекторной и самой быстрой интеграции в истории нашего государства.

В условиях переговоров Украины о вступлении в ЕС время становится не просто календарным показателем, но и политическим ресурсом и ответственностью.

Поэтому при формировании запросов на переходные периоды Украина должна фокусироваться на том, насколько они будут продуманными, обоснованными, сбалансированными, стратегически взвешенными и честными.

Важно понимать, что ЕС воспринимает переходные периоды не как "отсрочку", а как часть дорожной карты к полной гармонизации.

А соответственно, она должна базироваться на обоснованных основаниях, содержать контрольные этапы и ответственность за их выполнение.

Для успешного отстаивания соответствующих запросов Украина уже на этом этапе должна показать именно это: не просьбу, а предложение. Показать – мы осознаем, что и как мы делаем и сколько времени это реально требует.

Цель переходного периода – дать государству возможность постепенно адаптироваться к европейским требованиям без разрушения экономической способности.

Для этого нужно договариваться не только с ЕС, но и внутри страны. Правительство должно точно знать, какую позицию отстаивает. Бизнес – какие инвестиции и в какие временные промежутки готов сделать, чтобы соответствовать новым требованиям.

Экспертное сообщество – какие решения предлагает и как может помочь с обоснованием соответствующих решений. А общественность – как, благодаря положительному опыту объединения усилий с государственной властью, отстоять общую позицию перед Европейским Союзом.

А еще важно быть честными в отношении собственных возможностей.

Не обещать нереальное, а предлагать последовательное.

