СМИ выяснили, что может побудить Трампа возобновить боевые действия против Ирана

Президент США Дональд Трамп может возобновить полномасштабные военные действия против Ирана, если тот нанесет смертельный удар по американским военным.

Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

Трамп сообщил своим помощникам, что рассмотрит возможность отмены режима прекращения огня с Ираном, если Тегеран нанесет удар, приведший к гибели американских военных, заявили официальные лица США.

Источники настаивают на том, что многомесячное перемирие остается в силе, несмотря на постоянные серии взаимных авиаударов.

Нежелание американского президента возобновлять войну говорит о том, что он, вероятно, готов терпеть небольшие вспышки атак в течение недель или даже месяцев, чтобы избежать более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

На этой неделе США и Иран обменялись самыми ожесточенными ударами с момента вступления в силу прекращения огня в начале апреля, в результате чего Тегеран обстрелял ракетами и беспилотниками американские базы в регионе и международный аэропорт Кувейта. В результате атак один человек погиб.

Государственный секретарь Марко Рубио назвал удары "око за око" сугубо оборонительными по своему характеру, опровергнув, что речь идет о возобновлении войны.

"Это происходит в ответ на действия Ирана. Если они не будут стрелять по этим кораблям, мы не будем стрелять, но мы должны ответить", – сказал Рубио на слушаниях в Палате представителей в среду.

Усиление атак происходит на фоне постоянных заявлений американских чиновников и самого Трампа о том, что Вашингтон приближается к заключению мирного соглашения с Тегераном.

Во вторник президент США опроверг сообщения о приостановке переговоров между сторонами, заявив, что они продолжаются "непрерывно".

Трамп также заявил, что Иран согласился с требованием Вашингтона не создавать ядерное оружие.