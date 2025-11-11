Литва перехватила восемь метеозондов и самодельный дрон из Беларуси

В ночь на вторник, 11 ноября, Литва перехватила восемь воздушных шаров, летевших из Беларуси, по предварительным данным, перевозивших более 13 тысяч пачек контрабандных сигарет; также перехватили дрон.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как сообщила Государственная пограничная служба Литвы (VSAT), почти во всех случаях воздушные шары с контрабандой были перехвачены на основании информации, полученной от пограничной службы, а одна партия была обнаружена полицией.

Два таких случая перехвата сигарет в воздухе были зафиксированы в Шальчининкайском районе, а остальные – в Варени. Ко всем партиям были прикреплены GPS-передатчики.

Фото: VSAT

Сейчас сотрудники VSAT проводят досудебное расследование по факту незаконного владения акцизными товарами.

Фото: VSAT

Также пограничники с пограничного поста Трибонис в Шальчининкайском районе также обнаружили дрон, летевший из Беларуси.

Сотрудники VSAT использовали свое противодроновое оборудование, чтобы заглушить управление дроном и сбить его на землю. Оказалось, что это был самодельный дрон контрабандистов.

Фото: VSAT

Груз, который он перевозил, не удалось сразу найти в темноте, и пограничники продолжили поиски во вторник утром.

Как писали, этой же ночью три пассажирских самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Вильнюса, были перенаправлены в Каунас и Ригу из-за обнаруженных в воздушном пространстве Литвы контрабандных воздушных шаров.

Последний раз о метеозондах, которые нарушили воздушное пространство Литвы из Беларуси было известно в субботу, 8 ноября. Тогда воздушные шары белорусских контрабандистов на короткое время нарушили работу Вильнюсского аэропорта, причем один из них залетел в опасную зону.

Напомним, после серии инцидентов с метеошарами, которые нарушали работу аэропорта Вильнюса, Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех. Исключения касаются только дипломатов, россиян, которые проезжают транзитом в Калининградскую область, или граждан ЕС, которые возвращаются в Литву из соседней страны.

Литовские аэропорты (LTOU) и государственный оператор аэропортов страны хотят принять юридические меры в отношении убытков, вызванных воздушными шарами.