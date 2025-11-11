Выдержит ли бизнес Украины конкуренцию при членстве в ЕС и какие вызовы стоят перед страной

В правительстве Украины убеждают, что украинские компании во время полномасштабной войны не только сохранили, но и увеличили конкурентоспособность в ЕС, что подтверждает и рост количества экспортеров.

Способность выдерживать конкуренцию – один из ключевых параметров готовности государства к вступлению в ЕС. Но у него есть и обратная сторона.

"Когда мы демонстрируем свою конкурентоспособность, это почему-то со стороны европейского бизнеса вызывает больше раздражения, чем восторга", – полушутя говорят в правительстве.

О том, с какими вызовами придется столкнуться Украине в ходе реформ в рамках переговорного кластера "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие", читайте в статье редакторов "Европейской правды" Юрия Панченко и Сергея Сидоренко Успешные и "страшные" украинцы: есть ли угрозы от вступления в ЕС для экспорта и госбюджета. Далее – краткое изложение статьи, подготовленной в рамках цикла публикаций "Кухня евроинтеграции". Материал подготовлен на основе закрытых обсуждений с правительством во время подготовки к переговорам с ЕС, а все цитаты в этой статье принадлежат украинским чиновникам, которые непосредственно вовлечены в процесс. Учитывая деликатность темы, мы приводим их слова без указания авторства.

Даже те чиновники, которые отстаивают переходные периоды, признают: у части европейских бизнесов есть основания опасаться украинской конкуренции – и это не является взаимоисключающими вещами. "Украинский бизнес уже является вполне конкурентоспособным. И это многих пугает. А наша задача состоит в том, чтобы в процессе вступления мы не потеряли эту конкурентоспособность", – говорит один из украинских переговорщиков. И напоминает, что Украина проходит этот путь далеко не первой.

И хотя среди европейских чиновников есть немало тех, кто видит в присоединении Украины укрепление экономики Евросоюза, в каждой из волн расширения присоединение новой страны к общему рынку становилось вызовом для части бизнесов в ЕС.

Как следствие, переговоры по вопросам конкурентоспособности фактически будут проходить на двух уровнях – формальном, а одновременно – в виде объяснений того, что Украина не только не навредит экономике ЕС, но и будет дополнять и укреплять ее.

Между тем на руку Украине играют также новые изменения в экономическом курсе ЕС. Прежде всего – желание минимизировать экономическую зависимость от Китая и других недемократических стран.

Этот курс означает, что Европа стремится как можно больше опираться на своих производителей. Украина здесь может стать существенным усилением для Евросоюза.

Главная цель здесь – способствовать включению украинских компаний в европейские промышленные цепочки: "Так мы, во-первых, достигнем значительно большей эффективности для нашей промышленности.

А во-вторых, и это для нас не менее важно, партнеры Украины начнут видеть в нашей промышленности не конкурента, а партнера, а также возможную альтернативу поставщикам из Китая".

Правда, здесь есть одна проблема – в ЕС конкурентная политика сейчас рассматривается в контексте зеленого перехода. А соответственно, Украине нужно научиться вписывать свою промышленную политику в приоритеты ЕС. И это – вызов не только для государства, но и для украинского бизнеса.

Бизнесу часто не хватает осознания того, что Украина действительно идет в ЕС.

В промышленности большее понимание должно прийти после того, как Украина наконец подпишет соглашение ACAA – так называемый "промышленный безвиз". Впрочем, чтобы этот механизм полноценно заработал, государство должно обеспечить работу лабораторий и сертификационных центров, выводы которых будут приниматься в ЕС.

Это только подтверждает, что прямой диалог с бизнесом по-прежнему необходим и является наиболее эффективным.

И наконец, еще один раздел, который непосредственно касается бизнеса – это создание таможенного союза (конечно, речь идет не о путинском Таможенном союзе), а о полной либерализации торговли с ЕС.

Несмотря на то, что эта перспектива все еще остается далекой, по переговорной главе "Таможенный союз" Украина имеет один из самых высоких уровней готовности. Впрочем, работы еще достаточно.

