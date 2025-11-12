Литва заявила, что Беларусь отказалась открыть границу для возвращения грузовиков

Советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас заявил, что Беларусь снова отказалась открыть свои пограничные посты и позволить грузовикам, зарегистрированным в Литве, вернуться.

Об этом он сказал утром в среду, 12 ноября, пишет LRT, передает "Европейская правда".

Добровольскас заявил, что Литва получила ответ от командира белорусской пограничной службы на письмо страны.

"Договоренности об открытии эвакуационного коридора для литовских и европейских перевозчиков достигнуто не было, и наши компании продолжают оставаться заложниками", – сказал он.

Советник премьер-министра Литвы подчеркнул, что Беларусь должна прекратить гибридную атаку на авиацию и безопасность литовских граждан.

"Мы заботимся о безопасности литовских и европейских компаний, но решения сначала должны быть приняты белорусской стороной", – сказал он.

Напомним, также 11 ноября самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко поручил своему МИД провести переговоры с Литвой по вопросу границы.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сказал, что выступает против переговоров с Беларусью.

Также Литва обратилась в Еврокомиссию в связи с положением литовских перевозчиков, которые не успели выехать из Беларуси и попали под контрмеры Минска в ответ на закрытие границы Литвой.