СМИ: США и Китай ведут переговоры об "общих лицензиях" на экспорт редкоземельных элементов

США и Китай продолжают вести переговоры об экспорте редкоземельных полезных ископаемых в Штаты.

Об этом Bloomberg сообщил осведомленный собеседник, пишет "Европейская правда".

Как утверждает собеседник агентства, обе стороны дали своим командам время до конца ноября, чтобы договориться об условиях "общих лицензий", которые Китай пообещал предоставить для экспорта редкоземельных и других важных минералов в США.

Белый дом добавил это обязательство в свой отчет о соглашении, достигнутом между президентом Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином две недели назад. США охарактеризовали этот шаг как "фактическую отмену" различных ограничений, введенных с 2023 года, и назвали его большой победой для мировой экономики и цепочек поставок.

Но хотя Вашингтон уже отменил пошлины и приостановил ряд мер национальной безопасности в рамках соглашения, Китай еще не прокомментировал обязательства по лицензированию.

Пекин подтвердил другие аспекты перемирия, включая годичную паузу в дополнительных мерах контроля за редкоземельными элементами.

Отсутствие ясности оставило экспортеров редкоземельных элементов в подвешенном состоянии. Некоторые из них заявили, что все еще ждут новых указаний и пока не видят изменений в практике на местах.

Как пишет агентство, "общая лицензия" – это существующее положение в китайском законе о контроле за экспортом товаров двойного назначения, которое позволяет осуществлять несколько поставок контролируемых товаров в течение определенного периода – до трех лет – одному или нескольким определенным покупателям.

Это отличается от стандартных мер контроля, применяемых к редким землям в этом году, которые требуют индивидуального утверждения для каждой поставки.

Напомним, 30 октября Трамп заявил, что доволен результатами своей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, отметив, что им удалось договориться "почти обо всем".

31 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменит все пошлины на китайские товары, связанные с фентанилом, если Пекин усилит контроль за экспортом этого наркотика и химических веществ, используемых для его производства.

В начале ноября Китай приостановил запрет на экспорт некоторых материалов двойного назначения в США. Кроме этого, Министерство торговли Китая объявило, что страна внесет изменения в перечень химических веществ, которые являются прекурсорами наркотиков, и потребует лицензии на экспорт определенных химических веществ в США, Канаду и Мексику.