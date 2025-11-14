Во Франции анонсировали визит Зеленского 17 ноября
Новости — Пятница, 14 ноября 2025, 11:50 —
На следующей неделе президент Франции Эмманюэль Макрон примет визит украинского лидера Владимира Зеленского в Париже.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец, пишет "Европейская правда".
В понедельник, 17 ноября, Зеленский прибудет с визитом во Францию. Во время визита Макрон подтвердит долгосрочную поддержку Францией безопасности Украины.
Во время встречи лидеры двух стран также обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в таких сферах, как энергетика, экономика и оборона.
Накануне писали, что Зеленский посетит Афины в воскресенье, 16 ноября.
В конце октября Макрон во время заседания лидеров "коалиции решительных" сказал, что Франция окажет Украине помощь в сфере противовоздушной обороны.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: