Во Франции анонсировали визит Зеленского 17 ноября

На следующей неделе президент Франции Эмманюэль Макрон примет визит украинского лидера Владимира Зеленского в Париже.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 17 ноября, Зеленский прибудет с визитом во Францию. Во время визита Макрон подтвердит долгосрочную поддержку Францией безопасности Украины.

Во время встречи лидеры двух стран также обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в таких сферах, как энергетика, экономика и оборона.

Накануне писали, что Зеленский посетит Афины в воскресенье, 16 ноября.

В конце октября Макрон во время заседания лидеров "коалиции решительных" сказал, что Франция окажет Украине помощь в сфере противовоздушной обороны.