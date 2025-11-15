Большинство поляков хочет, чтобы Германия выплатила больше репараций за Вторую мировую

Согласно исследованию государственного института опросов общественного мнения CBOS, 63% поляков хотят, чтобы Германия выплатила больше репараций за убытки и ущерб, причиненные нацистской оккупацией их страны во время Второй мировой войны с 1939 по 1945 год.

Данные опроса приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Это на пять процентных пунктов больше, чем результаты того же опроса два года назад.

Однако по этому вопросу существуют крайние различия в зависимости от политической ориентации респондентов.

В частности, среди противников правительства Дональда Туска 85% респондентов поддерживают требование больших репараций, тогда как только 31% сторонников Туска придерживаются того же мнения.

Религиозность, вероятно, также играет определенную роль: поляки, которые посещают церковь хотя бы раз в месяц, чаще хотят получить репарации от Германии, чем те, кто менее набожен или нерелигиозен.

Польша во время правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций в размере более триллиона евро.

Берлин регулярно отклонял эти требования, ссылаясь на то, что в юридическом смысле вопрос уже урегулирован.

Нынешний польский президент Кароль Навроцкий, избранный в этом году, решил вновь поднять вопрос репараций перед Германией. Он, в частности, говорил, что это необходимо для добрососедских отношений между Варшавой и Берлином.

Однако немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил позицию Германии о том, что вопрос репараций уже закрыт.