С какими сложностями сталкивается украинский бизнес после изменения условий торговли с ЕС

В этом году Евросоюз вернул тарифные квоты для Украины, но увеличил их.

Тарифные квоты в рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) означают жесткий "потолок" для части украинских товаров – особенно для готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Показательным примером является сухое обезжиренное молоко, квота на которое была исчерпана еще в начале лета и далее беспошлинный экспорт в ЕС стал невозможным.

Дополнительно на бизнес давили неопределенность на фоне процесса обновления торгового соглашения и односторонние ограничения на украинский импорт отдельных государств-членов.

О сложностях для украинского бизнеса из-за новых условий торговли с ЕС читайте в колонке старшего научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций Ирины Коссе Кто больше всего пострадал от изменения условий экспорта из Украины в ЕС. Далее – краткое изложение.

Автор колонки отмечает, что, в отличие от продукции с высокой добавленной стоимостью, зерно и масличные, вопреки ожиданиям, пережили смену режима торговли относительно легче.

В результате мы имеем парадокс, обращает внимание Ирина Коссе.

С одной стороны, Украина продолжает быть кормовой базой европейского животноводства: зерно, масличные, шрот идут в огромных объемах, морская логистика под bulk работает, а агроэкспорт в тоннах выглядит солидно.

С другой – производители масла и сухого молока сталкиваются с тем, что их "премиальный" товар не имеет ни стабильного доступа к основному рынку, ни надежного физического маршрута к новым покупателям.

"На уровне риторики речь идет о совместной агропродовольственной "мягкой силе" Украины и ЕС, а на практике закрепляется разделение труда, в котором Украина продает корма, а не готовую продукцию", – пишет старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций.

По словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки, "украинское сельское хозяйство воспринимают очень крепким из-за абсолютных цифр урожаев, но оно является слабым и хрупким, страдает от полномасштабной войны, имеет фрагментированную логистику, дорогие деньги и почти отсутствующую государственную финансовую поддержку".

"Для ЕС вопрос заключается не в том, не слишком ли велика Украина для общего рынка, а в том, как сделать европейскую агропродовольственную систему сильнее благодаря партнерству с Украиной – включая переработку", – подчеркивает Ирина Коссе.

Она напоминает, что "общая мягкая сила" начинается с довольно скучных вещей.

Во-первых, с прозрачных и предсказуемых правил торговли, где бизнес понимает, как будут работать квоты и защитные механизмы не в течение трех месяцев, а на несколько лет вперед. И желательно с расширением квот именно для готовой продукции и переработки.

Во-вторых, с масштабирования Unity-подобных страховых схем под военный риск, специально заточенных под контейнерные и рефрижераторные перевозки, а не только под большие балкеры, сделать их доступными не только для крупных игроков, но и для средних экспортеров готовой продукции.

И в-третьих, с целевых инвестиций в контейнерную и "холодовую" способность Черного моря и Дунайских портов, чтобы производители готовой продукции имели не только контракт с покупателем, но и реалистичный способ довезти товар. А это означает и железнодорожную и автодорожную инфраструктуру под контейнерные потоки в порты.

"Без этого Украина и в дальнейшем будет оставаться крупным, но уязвимым поставщиком сырья, тогда как сегмент готовой аграрной продукции будет жить от квоты к квоте и от страхового решения к очередному кризису", – резюмирует старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций.

Подробнее – в колонке Ирины Коссе Кто больше всего пострадал от изменения условий экспорта из Украины в ЕС.