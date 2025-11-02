Эстония заметила на Нарве российский катер под флагом "Вагнера"
Новости — Воскресенье, 2 ноября 2025, 17:45 —
В воскресенье, 2 ноября, Министерство иностранных дел Эстонии заявило о том, что на реке Нарва заметили российский пограничный катер под флагом российской частной военной компании "Вагнера".
Об этом МИД Эстонии написало в соцсети Х, передает "Европейская правда".
Министерство иностранных дел Эстонии опубликовало фотографию и видео, как российский пограничный катер под флагом "Вагнера" плавал по реке Нарва на границе Эстонии и Ленинградской области РФ.
"Снова ли "Вагнер" марширует на Москву, или на этот раз они начинают с Санкт-Петербурга? Трудно сказать. С нашей точки зрения, кажется, что они [наемники „Вагнера"] аннексировали российскую пограничную службу. Кто знает...", – написали в МИД страны.
Эстонское внешнеполитическое ведомство обратилось с запросом по поводу этого инцидента в МИД России.
Is Wagner marching on Moscow again, or starting with St. Petersburg this time? Hard to tell.– Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 2, 2025
From our side it looks like they’ve already annexed the Russian border guards.
Who knows… @mfa_russia? pic.twitter.com/fJmENccVzC
В августе в Эстонии задержали мужчину, который незаконно пересек границу с Россией через реку Нарва и вернулся.
Недавно Министерство иностранных дел Эстонии наложило санкции на двух россиян за судебное преследование директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой.