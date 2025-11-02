Укр Рус Eng

Эстония заметила на Нарве российский катер под флагом "Вагнера"

Новости — Воскресенье, 2 ноября 2025, 17:45 — Уляна Кричковская

В воскресенье, 2 ноября, Министерство иностранных дел Эстонии заявило о том, что на реке Нарва заметили российский пограничный катер под флагом российской частной военной компании "Вагнера".

Об этом МИД Эстонии написало в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Эстонии опубликовало фотографию и видео, как российский пограничный катер под флагом "Вагнера" плавал по реке Нарва на границе Эстонии и Ленинградской области РФ.

Фото: Х
"Снова ли "Вагнер" марширует на Москву, или на этот раз они начинают с Санкт-Петербурга? Трудно сказать. С нашей точки зрения, кажется, что они [наемники „Вагнера"] аннексировали российскую пограничную службу. Кто знает...", – написали в МИД страны.

Эстонское внешнеполитическое ведомство обратилось с запросом по поводу этого инцидента в МИД России.

В августе в Эстонии задержали мужчину, который незаконно пересек границу с Россией через реку Нарва и вернулся.

Недавно Министерство иностранных дел Эстонии наложило санкции на двух россиян за судебное преследование директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой.

