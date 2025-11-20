Мерц пообещал оснастить украинскую армию дальнобойным оружием

Немецкий канцлер Фридрих Мерц пообещал оснастить Украину дальнобойными системами вооружения, однако уклончиво ответил по поводу крылатых ракет Taurus.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном, видео опубликовало информагентство AFP, пишет "Европейская правда".

У Мерца спросили, будет ли Германия поставлять Украине ракеты Taurus. Канцлер прямого ответа не дал.

"В последние месяцы мы интенсивно работаем с правительством Украины над реализацией проектов, которые мы технически называем "дальнобойным огнем". Украинская армия будет оснащена такими системами вооружения", – поделился он.

По его словам, должна оставаться неопределенность для России относительно объема военной помощи Украине.

"Мы договорились, что больше не будем публично обсуждать детали, поскольку считаем, что российская сторона должна иметь определенную неопределенность относительно объема нашей военной поддержки", – сказал он.

Он подчеркнул, что Германия "сделает все возможное, чтобы оснастить украинскую армию системами вооружения с достаточной дальностью".

"Это количество увеличится в ближайшие недели и месяцы, если это будет необходимо, до того момента, когда такие системы вооружения также будут производиться в Украине", – заверил Мерц.

Напомним, в конце мая министры обороны Германии и Украины подписали в Берлине соглашение о финансировании дальнобойного вооружения украинского производства.

В начале июля стало известно, что речь идет о дальнобойных дронах, которые уже были использованы для поражения целей в России.

А глава МИД Германии Йоханн Вадефуль поделился, что у него сдержанное отношение к идее передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.