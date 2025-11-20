Почему в Германии решили уменьшить помощь украинским беженцам и как именно

После отмены запрета на выезд для украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет количество заявок в Германии с просьбой о защите от этой группы выросло с примерно 100 в неделю до примерно 1000 заявок в неделю, по данным октября.

Динамика роста количества заявлений о защите от молодых украинцев стала информационным поводом, который провластные партии использовали для собственных аргументов в миграционных дебатах.

Разговоры о судьбе украинских парней – лишь фрагмент более широкой дискуссии, которая касается не только наших сограждан. Под давлением роста популярности ультраправых правительство Германии пытается продемонстрировать более жесткую миграционную линию.

О том, как политики в Германии комментируют приток молодых украинцев, а также о реформе системы поддержки беженцев из Украины, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой "Пусть возвращаются в ВСУ": почему и как Германия меняет помощь мигрантам из Украины. Далее – краткое изложение статьи.

В МВД Германии считают, что после скачка, который начался вскоре после открытия границ Украины для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, количество заявок от молодых украинцев уменьшится, и что пик, вполне вероятно, уже миновал. То есть о массовой, неподъемной для Германии волне беженцев речи не идет.

Но когда в немецких СМИ появились громкие заголовки о "десятикратном росте количества украинцев, ищущих защиты в Германии", тема мгновенно перешла из плоскости статистики в политическую.

Первым политиком-тяжеловесом, призвавшим ограничить въезд молодых украинских мужчин, стал премьер Баварии Маркус Зёдер.

Он возглавляет союзную канцлеру Фридриху Мерцу баварскую партию ХСС, представитель которой – министр внутренних дел Германии Александр Добриндт – отвечает за ограничение миграции. К слову, это ключевое предвыборное обещание блока ХДС/ХСС.

На этом фоне Зёдер потребовал, чтобы ЕС оказал давление на Украину, чтобы та отменила смягчение правил выезда – хотя действующие правила Евросоюза не предусматривают подобных инструментов.

Позицию главы Баварии поддержал другой топ-политик ХДС/ХСС, генеральный секретарь партии Мерца Карстен Линнеманн.

Оба политика настаивали на том, что если украинские мужчины уже прибыли в Германию, то они должны немедленно трудоустроиться, а не пользоваться преимуществами системы социальной защиты. И эта позиция, согласно опросам, прямо отражает настроения избирателей.

Реформу помощи украинским беженцам консерваторы из блока ХДС/ХСС обещали провести еще накануне февральских выборов в парламент, на которых победили. С целью экономии государственных средств

В общем, реформа означает снижение выплат для украинцев, прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года. Те, кто имел право на получение Bürgergeld в размере 563 евро в месяц, будут получать на 120 евро меньше.

Кроме того, новоприбывшие украинцы больше не будут охвачены обязательным медицинским страхованием: медицинское обеспечение ограничится базовым пакетом.

Также на практике изменения будут означать, что украинцами, подпадающими под действие новых правил, больше не будут заниматься центры занятости (джобцентры). Их место займут управления социального обеспечения, что потенциально означает снижение уровня интеграционной поддержки.

Кроме того, трудоспособных украинцев обяжут активнее искать работу.

Нововведения должны вступить в силу 1 июля 2026 года, причем действовать они будут задним числом – с апреля 2025-го.

В то же время уже назначенные выплаты Bürgergeld будут выплачиваться до завершения согласованного срока. Полный переход на новую схему поддержки планируют завершить до конца сентября 2026 года.

По оценкам, реформа не приведет к немедленной экономии. А из-за значительно более высокого административного бремени, которое ляжет в первую очередь на местные власти, прямые сбережения от реформы почти полностью нивелируются.

Впереди длительное внедрение реформы и новые политические дискуссии.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой "Пусть возвращаются в ВСУ": почему и как Германия меняет помощь мигрантам из Украины.