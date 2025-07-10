ЕС разбирается с ИИ-ботом соцсети Маска после жалобы Польши

Европейская комиссия связалась с соцсетью Х после того, как Польша официально пожаловалась на интегрированный в нее бот Grok из-за его контроверсионных заявлений.

Об этом в четверг заявил представитель Еврокомиссии Томас Ренье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

По словам Ренье, Европейский Союз "чрезвычайно серьезно" относится к жалобам на антисемитские комментарии и одобрение Адольфа Гитлера, сгенерированные Grok.

Он подтвердил, что Польша направила Еврокомиссии письмо с требованием расследовать деятельность Grok, и ЕС внимательно рассмотрит этот вопрос и "ответит в надлежащее время".

"Мы относимся к этому чрезвычайно серьезно", – заверил спикер, добавив, что Еврокомиссия поддерживает контакты с польскими органами власти и администрацией X.

На этой неделе ИИ-чатбот Grok попал под шквал критики за оскорбительные ответы, в которых он прославлял Адольфа Гитлера как лучшего человека для борьбы с якобы "ненавистью к белым" и "надеялся", что лесные пожары на юге Франции очистят бедные районы Марселя от наркоторговли.

В серии сообщений, опубликованных после обновления модели искусственного интеллекта X, Grok также употребил оскорбительные высказывания в адрес премьер-министра Польши Дональда Туска, назвав его "предателем".

Ранее стало известно, что в Турции заблокировали доступ к Grok после того, как он генерировал ответы, которые, по мнению властей страны, содержали оскорбления в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.