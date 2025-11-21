Что требует Трамп от Зеленского и как изменился стиль переговоров с Киевом о "мире"

Более девяти месяцев назад, в феврале 2025 года, в Киев с неожиданным визитом приехал министр финансов США Скотт Бессент, который привез проект так называемого соглашения о недрах, которое американцы навязывали Украине.

За несколько недель документ несколько раз переписывали почти с нуля, в итоге он получился вполне приемлемым и даже выгодным для обеих столиц.

Далее последовала ссора в Овальном кабинете, отмена почти подписанного договора и повторение истории – от совершенно неприемлемых предложений до нормального документа, который в итоге подписали и ратифицировали.

Сейчас повторяется очень похожая история. Но ставки еще выше, и в игру вступила Россия.

редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.

В конце прошлой недели, когда в Украине был в разгаре "Миндич-гейт" и в нем звучало имя секретаря СНБО Рустема Умерова, информация о его поездке в США вызвала подозрения о мотивах этой поездки. На самом деле он действительно прибыл на срочные переговоры по мирному плану.

Именно Умеров стал первым украинским чиновником, которого американцы ознакомили с текстом своего плана (в отличие от россиян, с которыми Стив Виткофф согласовывал и дорабатывал документ еще до этого).

Сейчас Рустем Умеров отрицает, что он обсуждал с представителями США этот план по существу и давал его оценку – мол, он обеспечивал только логистические, организационные вопросы. Американские источники, впрочем, опровергают его слова.

По крайней мере, собеседники "ЕП" настаивают, что сторона США восприняла его оценку о том, что этот план может служить началом дискуссии, несмотря на то, что отдельные пункты не являются приемлемыми.

Именно после этого США начали готовиться к переговорам с Зеленским на практике.

Изначально планировалось, что 28 пунктов Украине передаст Стив Виткофф, который был соавтором плана, но "конкуренцию" за переговоры с Украиной выиграло другое крыло команды Трампа.

Как известно, в среду – пока Зеленский еще был в Турции – в Киев прибыла делегация, которую возглавил один из политических руководителей Пентагона, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл.

Дрисколл – это человек вице-президента Джей Ди Венса.

Он исповедует совсем не тот стиль, основанный на шантаже, который пытались применить в отношении Украины ранее.

От должностных лиц, привлеченных к переговорам, приходилось слышать, что Дрисколл и его команда выражают понимание того, что этот вопрос – жизненно, экзистенциально важен для Украины, а потому интересы Украины должны быть учтены.

Возможно ли прийти к той конфигурации, которая будет приемлемой одновременно и для Кремля, и для Украины?

Откровенно говоря, пока такое сложно представить. Но полностью исключать это тоже нельзя. Даже исходя из соображений, что Украина должна вести переговоры, даже если не очень верит в их успех, – потому что только это позволит избежать обвинений в том, что "Киев не хочет мира".

И то, что сейчас Зеленский соглашается на диалог, несмотря на неприемлемые положения, – это правильная стратегия.

Давайте будем честны: для Трампа судьба Украины не имеет значения. Главная цель заключается в том, чтобы получить Нобелевскую премию мира, но за доведение до капитуляции "нобелевку" не дают.

И это дает весомые козыри украинской стороне. Дает возможность настаивать на красных линиях, без соблюдения которых Украина не примет соглашение.

Поиск баланса, при котором эти линии будут оправданными и для нас самих, и в глазах партнеров, является самым большим вызовом этого процесса.

План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.