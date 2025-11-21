Умєров спростував чутки у ЗМІ про його "позитивний відгук" на "мирний план" США

Американські посадовці стверджують, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров начебто дав "позитивний відгук" на "мирний план" президента США Дональда Трампа – сам Умєров це заперечує.

Про це пише газета New York Post із посиланням на американських посадовців, передає "Європейська правда".

Американські посадовці стверджують, що начебто отримали "позитивний відгук" від Умєрова під час обговорень із спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом у Маямі протягом останніх тижнів.

Водночас вони не сказали, що Київ підтримав угоду.

"План був розроблений одразу після обговорень з одним із найвищих членів адміністрації Зеленського, Умєровим. Отже, Умєров погодився з більшістю цього плану і вніс до нього кілька змін, які ми включили і представили президенту Зеленському", – сказав один із посадовців.

"Я не хочу сказати, що [Київ] від щирого серця погодився з ним і готовий його підписати. Вони погодилися з більшістю плану", – додав співрозмовник.

Водночас сам Умєров, після таких публікацій у ЗМІ, у п’ятницю, 21 листопада, заявив, що під час відрядження до Сполучених Штатів його задача була технічною – організація зустрічей і підготовка діалогу.

"Жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі", – акцентував секретар РНБО.

Він наголосив, що 20 листопада відбулася розмова президента України з американською делегацією, уповноваженою Трампом.

"Сьогодні ця робота продовжується у Києві вже на технічному рівні між командами. Ми уважно вивчаємо всі пропозиції партнерів, очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції", – сказав він.

Відтак Умєров наголосив: публікації у ЗМІ про нібито "погодження" чи "вилучення пунктів" не мають нічого спільного з реальністю.

"Це приклади неперевіреної інформації, яка виникла поза контекстом консультацій. Ми виважено опрацьовуємо пропозиції партнерів у межах незмінних принципів України – суверенітет, безпека людей і справедливий мир", – підсумував він.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали не ознайомлення Україні.

Серед іншого, там йдеться про визнання окупованих Росією Криму, Луганщини, Донеччини де-факто російськими, як і Херсонщини та Запоріжжя по лінії фронту. Неокупована частина Донеччини перейде під контроль РФ, але має бути "демілітаризованою зоною".

Україну зобов’язують відмовитися від членства у НАТО і закріпити це в конституції та обмежити чисельність армії до 600 тисяч, проте пункту про заборону мати далекобійні ракети у цьому тексті немає. Передбачається повна амністія для обох сторін за усе, що відбулось під час війни. Водночас США збираються надати Україні конкретні безпекові гарантії, деталі яких у документі не наводяться.

В Офісі президента України в четвер публічно повідомили, що Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.

Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс сказала, що українська та американська сторони обговорили "агресивний графік" зусиль із завершення війни проти України.

Також ЗМІ писали, що американці очікують, що Київ погодиться на "мирний план" до 27 листопада.