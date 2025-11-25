Вице-президент США Джей Ди Вэнс набросился на критиков в США проекта "мирного плана" из 28 пунктов, который возмутил в том числе многих республиканцев.

Как сообщает "Европейская правда", серию постов на эту тему он опубликовал в своем X.

Вэнс возмутился, что часть американских политиков, в частности республиканцев, беспокоят не внутренние проблемы, а то, что Трамп "может наконец довести до завершения 4-летний конфликт в Восточной Европе".

"Я даже не о содержании их взглядов. Многое из того, что эти люди говорили о войне в Украине, оказалось ложным, но пусть. Можно согласиться на том, что мы не согласны. Но столько страстей из-за этого одного вопроса, когда в вашей собственной стране серьезные проблемы... Проявите хоть немного пыла к своей стране", – написал Вэнс.

Далее он набросился на критиков "мирного плана" среди республиканцев, в частности сенатора Митча Макконелла, который в связи с появлением этого документа посоветовал Трампу заменить советников.

"Это смешная атака на президентскую команду, которая непрерывно работала, чтобы расчистить беспорядок в Украине, который Митч – всегда готовый выписывать дорожные чеки на внешнюю политику Байдена – оставил нам в наследство. Интересно, три кандидата на замену Макконелла в Кентукки разделяют его взгляды?" – написал вице-президент США.

Отметим, среди избирателей Трампа только 16% поддерживают позицию России о том, что Украина должна пойти на дальнейшие территориальные уступки ради мира.

Между тем американское издание The Wall Street Journal в своем материале описало реконструкцию событий, которые привели к появлению в администрации США 28-пунктного плана по мирному урегулированию войны РФ против Украины.

