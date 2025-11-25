Венс накинувся на критиків "мирного плану" команди Трампа у США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс накинувся на критиків у США проєкту "мирного плану" з 28 пунктів, який обурив у тому числі багатьох республіканців.

Як повідомляє "Європейська правда", серію дописів на цю тему він опублікував у своєму X.

Венс обурився, що частину американських політиків, зокрема республіканців, турбують не внутрішні проблеми, а те, що Трамп "може нарешті довести до завершення 4-річний конфлікт у Східній Європі".

"Я навіть не про зміст їхніх поглядів. Багато того, що ці люди казали про війну в Україні, виявилось хибним, але нехай. Можна погодитись на тому, що ми не погоджуємось. Але стільки пристрастей через це одне питання, коли у вашій власній країні серйозні проблеми… Проявіть хоч трохи запалу до своєї країни", – написав Венс.

Далі він накинувся на критиків "мирного плану" серед республіканців, зокрема сенатора Мітча Макконелла, який у зв’язку з появою цього документа порадив Трампу замінити радників.

"Це смішна атака на президентську команду, яка безупинно працювала, щоб розчистити безлад в Україні, який Мітч – який завжди готовий виписувати подорожні чеки на зовнішню політику Байдена – залишив нам у спадок. Цікаво, чи три кандидати на заміну Макконелла у Кентуккі поділяють його погляди", – написав віцепрезидент США.

Зазначимо, серед виборців Трампа лише 16% підтримують позицію Росії про те, що Україна має піти на подальші територіальні поступки задля миру.

Тим часом американське видання The Wall Street Journal у своєму матеріалі описало реконструкцію подій, які призвели до появи в адміністрації США 28-пунктного плану щодо мирного врегулювання війни РФ проти України.

