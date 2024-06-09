СМИ: В Париже задержали молдаван за граффити с надписью "Французские солдаты в Украине" и гробом

Французская полиция задержала трех молдаван по подозрению в нанесении граффити в Париже с изображением гроба и надписью "Французские солдаты в Украине".

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV, сообщает "Европейская правда".

Граффити были обнаружены на улицах 7-го округа Парижа в пятницу, 7 июня, – в день, когда во французской столице с визитом находился президент Владимир Зеленский.

Трое молдаван были задержаны в пятницу вечером, их подозревают в том, что граффити наносили они. Следователи вышли на них после завершения расследования.

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На граффити был изображен гроб с надписью "Soldats français en Ukraine" ("Французские солдаты в Украине"). На тех же стенах были надписи на украинском языке: "Верните выборы украинцам".

У задержанных обнаружили латексные перчатки, аэрозольную краску и трафареты соответствующих надписей.

По словам источника в полиции, "подозрения касаются возможного нового иностранного вмешательства". Начато расследование, чтобы определить мотивы и выяснить, связаны ли задержанные с предыдущими потенциальными случаями иностранного вмешательства во Франции. Подозреваемых взяли под стражу.

Накануне якобы украинская арт-группа "Мрия" взяла на себя ответственность за эту акцию, указав на подобные граффити в других местах Парижа. "Эта акция стала ответом на несоответствующие действия французских властей в отношении наших активистов, которые положили гробы возле Эйфелевой башни", – заявила арт-группа.

Ранее французские СМИ сообщали, что "Мрия" взяла на себя ответственность за возложение гробов перед Эйфелевой башней 1 июня и объявила о других будущих акциях, в частности в Париже. Следователи в этом сомневаются.

В субботу, 1 июня, у подножия Эйфелевой башни было обнаружено пять гробов с надписью "Французские солдаты в Украине". Следователи установили прямую связь между этим делом и делом об изображении красных рук на Мемориале Холокоста в Париже.

А в октябре, вскоре после начала войны между Израилем и ХАМАС, на парижских зданиях появились трафареты синих звезд Давида. Французские власти обвинили российские спецслужбы в разжигании вражды. Сообщалось, что молдавские супруги рисовали звезды Давида по заказу лица в России.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что в обоих инцидентах участвовали люди, которым платили за дестабилизацию и вбивание клиньев во французском обществе.