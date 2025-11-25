Франция и Британия создадут рабочую группу по гарантиям безопасности для Украины с привлечением США

Франция и Великобритания в среду, 26 ноября, создадут рабочую группу по подготовке гарантий безопасности для Украины в рамках "коалиции решительных", в которую будут привлечены Соединенные Штаты, НАТО и Турция.



Об этом, как передает "Европейская правда", заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после завершения онлайн-заседания "коалиции решительных" во вторник, 25 ноября.



Франция, Великобритания, США и Турция, вместе с НАТО, с 26 ноября будут работать в рабочей группе по гарантиям безопасности Украины.



"Мы решили запустить рабочую группу уже завтра, под руководством Франции и Великобритании, с тесным участием Турции, которая играет ключевую роль в морском плане. И впервые – с привлечением Соединенных Штатов Америки", – заявил Макрон. Он сообщил, что "ближайшие дни позволят нам очень точно определить вклад каждого и окончательно финализировать эти гарантии безопасности (для Украины – "ЕП"). "Это важно для Соединенных Штатов, это важно для переговоров о надежном мире, и для того, чтобы также сохранить давление на Россию", – отметил президент Франции.



Он также выразил убеждение, что предотвратить любую новую агрессию можно, прежде всего, имея сильную украинскую армию. "Дискуссии в Женеве показали, что не должно быть ограничений для украинской армии. Мы спланировали все необходимое для этого. И потом, кроме этого, нужно иметь "силы заверения", которые являются вторым эшелоном, и они укрепят эту украинскую армию", – сообщил Эмманюэль Макрон.



Как сообщала "Европейская правда", по результатам заседания "коалиции решительных" 25 ноября была достигнута договоренность в ближайшие дни продвинуться в поиске решений по двум направлениям: замороженные активы России и гарантии безопасности для Украины.



В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что "мы уже очень близки к соглашению".



Заявление Трампа прозвучало после того, как министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби провел встречу с российской делегацией.



Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение на 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.



Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что США достигли "значительного прогресса" по заключению мирного соглашения, однако есть несколько "щекотливых, но не непреодолимых деталей".