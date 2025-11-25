Франція і Британія створять робочу групу щодо гарантій безпеки для України з залученням США

Франція та Великобританія у середу, 26 листопада, створять робочу групу з підготовки гарантій безпеки для України в рамках "коаліції рішучих", до якої будуть залучені Сполучені Штати, НАТО та Туреччина.

Про це, як передає "Європейська правда", заявив президент Франції Емманюель Макрон після завершення онлайн засідання "коаліції рішучих" у вівторок, 25 листопада.

Франція, Британія, США та Туреччина, разом з НАТО, з 26 листопада працюватимуть в робочій групі щодо гарантій безпеки Україні.

"Ми вирішили запустити робочу групу вже завтра, під керівництвом Франції та Британії, з тісною участю Туреччини, яка відіграє ключову роль у морському плані. І вперше – з залученням Сполучених Штатів Америки", – заявив Макрон.

Він повідомив, що "найближчі дні дозволять нам дуже точно визначити внески кожного та остаточно фіналізувати ці гарантії безпеки (для України – "ЄП").

"Це важливо для Сполучених Штатів, це важливо для переговорів про надійний мир, і для того, щоб також зберегти тиск на Росію", – зауважив президент Франції.

Він також висловив переконання, що запобігти будь-якій новій агресії, можна, перш за все, маючи сильну українську армію.

"Дискусії в Женеві показали, що не повинно бути обмежень для української армії. Ми спланували все необхідне для цього. І потім, крім цього, треба мати "сили запевнення", які є другим ешелоном, і вони зміцнять цю українську армію", – повідомив Емманюель Макрон.

Як повідомляла "Європейська правда", за результатами засідання "коаліції рішучих" 25 листопада було домовлено найближчими днями просунутися у пошуку рішень на двох напрямах: заморожені активи Росії та гарантії безпеки для України.

У той самий час президент США Дональд Трамп заявив, що "ми вже дуже близькі до угоди".

Заява Трампа прозвучала після того, як міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі провів зустріч з російською делегацією.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що США досягли "значного прогресу" щодо укладання мирної угоди, проте є кілька "дражливих, але не непереборних деталей".