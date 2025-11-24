СМИ: Макрон готовит заявление о введении добровольной военной службы во Франции

Французский президент Эмманюэль Макрон в ближайшие дни может объявить о введении добровольной военной службы во Франции – проект, который обсуждается уже несколько месяцев.

Об этом стало известно изданию Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Источники рассказывают, что с соответствующим объявлением Макрон может выступить в четверг, 27 ноября, однако официального подтверждения этой информации нет.

В кулуарах саммита G20 в субботу Макрон отметил, что этот проект находится на стадии рассмотрения уже несколько месяцев, в контексте глобальной безопасности, "характеризующейся неопределенностью" и "ростом напряженности".

"В мире, в котором мы живем, полном неопределенности и растущей напряженности, если мы действительно хотим быть в безопасности, мы должны отпугивать других от вторжения... Франция должна оставаться сильным государством с сильной армией, но также и со способностью к совместным действиям", – сказал он.

Франция приостановила призыв в 1997 году при президенте Жаке Шираке.

"Многие наши соседи в Европе вновь вводят национальную службу", – заявил в субботу на канале France 5 начальник штаба генерал Фабьен Мандон, добавив, что это один из "факторов, которые следует учитывать в нашей стране".

Макрон представил идею добровольной службы 13 июля перед группой высокопоставленных военных.

Учитывая, что Европа "находится в опасности" из-за "длительной угрозы" со стороны России, "нужна нация, способная выстоять, быть мобилизованной", считал он.

Помимо "усилий в отношении наших резервов", необходимо также "дать молодежи новые возможности для службы в наших вооруженных силах на других условиях", подчеркнул он, пообещав "соответствующие решения осенью".

По данным нескольких источников, близких к этому вопросу, различные сценарии предусматривают привлекать к службе от 10 000 до 50 000 человек в год. По информации нескольких французских СМИ, эта добровольная служба будет длиться 10 месяцев, за нее будут платить несколько сотен евро в месяц.

Сообщалось, что немецкий Бундестаг в настоящее время обсуждает новый закон о военной службе. Голосование в первом чтении за закон о новых правилах призыва на военную службу должно было состояться еще 9 октября, но его отложили из-за споров.

13 ноября стало известно, что партнеры по коалиции ХДС/ХСС и СДПГ пришли к компромиссу по поводу военной службы в Германии.