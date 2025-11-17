Германия отменит ограничения на экспорт оружия в Израиль

Немецкое правительство отменит приказ о приостановке продажи некоторых видов оружия Израилю со следующей недели.

Об этом сообщил в понедельник, 17 ноября, представитель правительства, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Германия, второй по величине экспортер оружия в Израиль после США, объявила о приостановлении экспорта некоторых видов оружия в Израиль в августе на фоне растущего давления общественности по поводу войны в Газе.

Это решение касалось оружия и систем, которые могли быть использованы в секторе Газы, но не тех, которые считаются необходимыми для защиты Израиля от внешних атак.

"Правительство вернется к рассмотрению каждого случая отдельно при принятии решений по экспорту оружия и будет реагировать на дальнейшее развитие событий", – сказал представитель правительства.

По словам спикера, это решение позволит с 24 ноября возобновить экспорт, приостановленный в августе.

Также он добавил, что Германия остается преданной поддержке длительного мира между Израилем и палестинцами на основе двугосударственного решения и будет продолжать участвовать в поддержке восстановления Газы.

Отметим, отношения между Германией и Израилем в основном формируются на сочетании исторической ответственности, активного сотрудничества и периодических напряжений, обостряющихся во время ближневосточных конфликтов. Впрочем, в целом Берлин всегда оставался защитником Израиля на европейской арене.

Осторожность Берлина в критике действий израильских властей в значительной степени объясняется наследием Холокоста и нацистских преступлений.

В начале октября вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что правительство пересмотрит частичное эмбарго на поставки оружия в Израиль.

Это заявление прозвучало на фоне того, что ХАМАС готовился освободить заложников, которых он захватил во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Недавно во время визита в Турцию канцлер Германии Фридрих Мерц публично поспорил с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом о ситуации в секторе Газа.

