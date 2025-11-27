Укр Рус Eng

Сибига рассказал главе МИД Нидерландов о ходе переговоров с США по "мирному плану"

Новости — Четверг, 27 ноября 2025, 14:52 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о беседе с нидерландским коллегой Давидом ван Веелем, в которой речь шла, в том числе, о событиях в переговорах вокруг "мирного плана" администрации Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем X.

Сибига рассказал ван Веелю о "дальнейшем конструктивном взаимодействии украинской и американской команд" по "мирному плану" администрации Трампа.

"Отдельно обсудили способы консолидировать дополнительную оборонную помощь для Украины от партнеров. Благодарны Нидерландам за сильную и последовательную поддержку во всех сферах", – отметил он.

Недавно сообщалось, что в Украину направляется "энергетический" пакет помощи Нидерландов.

Напомним, нынешнее правительство Нидерландов завершает свою работу. О вероятном новом премьере читайте в статье Тот, кто победил друзей РФ и популистов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сибига Нидерланды
Реклама: