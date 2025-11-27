Сибига рассказал главе МИД Нидерландов о ходе переговоров с США по "мирному плану"
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о беседе с нидерландским коллегой Давидом ван Веелем, в которой речь шла, в том числе, о событиях в переговорах вокруг "мирного плана" администрации Трампа.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем X.
Сибига рассказал ван Веелю о "дальнейшем конструктивном взаимодействии украинской и американской команд" по "мирному плану" администрации Трампа.
I had a meaningful conversation with my Dutch friend @ministerBZ David van Weel to build on the contacts between our leaders and discuss peace efforts.
I informed my Dutch colleague about further constructive engagement of Ukrainian and US teams.
We separately discussed ways to…– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 27, 2025
"Отдельно обсудили способы консолидировать дополнительную оборонную помощь для Украины от партнеров. Благодарны Нидерландам за сильную и последовательную поддержку во всех сферах", – отметил он.
Недавно сообщалось, что в Украину направляется "энергетический" пакет помощи Нидерландов.
