Сибіга розповів главі МЗС Нідерландів про хід переговорів зі США щодо "мирного плану"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про розмову з нідерландським колегою Давідом ван Веелем, у якій йшлося у тому числі про події у переговорах довкола "мирного плану" адміністрації Трампа.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму X.

Сибіга розповів ван Веелю про "подальші конструктивні взаємодії української та американської команд" щодо "мирного плану" адміністрації Трампа.

"Окремо обговорили способи консолідувати додаткову оборонну допомогу для України від партнерів. Вдячні Нідерландам за сильну і послідовну підтримку у всіх сферах", – зазначив він.

Нещодавно повідомляли, що в Україну прямує "енергетичний" пакет допомоги Нідерландів.

Нагадаємо, теперішній уряд Нідерландів завершує свою роботу. Про ймовірного нового прем’єра читайте у статті Той, хто переміг друзів РФ та популістів.