Как экс-коммунист стал спикером Сейма Польши и почему в его каденцию ждут конфликтов

Новым маршалком Сейма Польши стал Влодзимеж Чажастый из "Левых". Это было требованием коалиционного соглашения.

Партии, которые в декабре 2023 года образовали коалицию – "Гражданская коалиция" Дональда Туска, "Левые" и "Польша–2050" Шимона Головни – договорились, что маршалка будут назначать не на полный четырехлетний срок, а только на два, и проводить замену в середине политического цикла.

Несмотря на запланированность, эта ротация все равно выглядит почти сенсационно. Ведь это первое за два десятилетия назначение на политическую топ-должность политика из левого политического спектра.

О новом спикере Сейма Польши и о том, чего от него ожидать, читайте в статье публициста, журналиста портала Biełsat Михала Кацевича Коммунист во главе Сейма: почему назначение нового спикера возмутило польскую оппозицию. Далее – краткое изложение статьи.

Голосование в Сейме за кандидатуру Влодзимежа Чажастого проходило под крики депутатов оппозиционной партии "Право и справедливость" ("ПиС"): "Коммунист! Коммунист!".

Более прозрачного намека на прошлое нового спикера и представить себе нельзя.

Влодзимеж Чажастый является довольно типичным представителем среды молодого поколения деятелей ПОРП (Польской объединенной рабочей партии, коммунистической партии, правившей в Польше до 1989 года).

Он сделал карьеру в 1980-х годах в организациях студентов, связанных с коммунистической властью (аналог советского комсомола). В "взрослую" партию он вступил в 1983 году, то есть в самый худший, самый мрачный период – через два года после введения Войцехом Ярузельским военного положения.

Тогда, когда уже никто не имел иллюзий относительно жестокого и диктаторского характера коммунистического режима.

Чажастый был членом ПОРП до самого конца и роспуска партии в 1990 году.

Уже после перемен и падения Польской народной республики Чажастый довольно быстро нашел себя в левых, но демократических кругах. Некоторое время он даже был в Демократическом союзе – партии, выросшей из антикоммунистической оппозиции.

Однако в первую очередь в 1990-х годах будущий маршалок сосредоточился на бизнесе. Он основал издательство Muza и работал в медиа-бизнесе.

В конце 90-х Чажастый снова начал сближаться с левой средой. Тогдашний президент Квасьневский поручил ему должность в Национальном совете радиовещания и телевидения (KRRiT) – государственном органе, осуществляющем контроль над электронными медиа и имеющем достаточно существенные полномочия по предоставлению лицензий телевизионным станциям.

Быстро выяснилось, что Чажастый стал серым кардиналом в KRRiT, фактически по своему усмотрению раздавая карты в медийной среде.

В этот период пика могущества левых в Польше разразился мощный скандал, который фактически привел к падению левых и правительства Лешека Миллера. В польской политике выросли две новые, правые и либеральные среды: "Гражданская платформа" Дональда Туска и "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

В 2016 году Чажастый возглавил Союз демократических левых сил (СДЛС), а впоследствии создался союз с другими партиями "Объединенные левые", который привел в Сейм 49 депутатов.

На выборах 2023 года "Новые левые" под руководством Чажастого получили только 26 мандатов, но вошли в правящую коалицию.

Это позволило левым вернуться в правительство, а лично Чажастому – получить кресло маршалка, хотя и только на два года.

Для правой оппозиции – партий "Право и справедливость" и "Конфедерация" – новый маршал точно не будет легким оппонентом.

Чажастый уже объявил, что будет применять "маршалковское вето". Такой правовой категории не существует, но это означает, что маршалок просто будет блокировать и не принимать к рассмотрению законопроекты, которые сочтет вредными.

В таких вопросах, как аборты, права женщин или влияние церкви, Чажастый является очень принципиально левым.

Он, несомненно, сосредоточится на работе в Сейме и внутренней политике.

Однако его настоящей любовью является политика. И теперь он сможет проявить себя – в самый тяжелый период, когда Польша постепенно начинает готовиться к избирательной кампании 2027 года.

