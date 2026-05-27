Мадяр сообщил, что встретится с фон дер Ляйен 29 мая

Встреча премьер-министра Венгрии Петера Мадяра и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе состоится в пятницу, 29 мая.



Об этом венгерский премьер сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук".



Мадяр говорит, что встретится с фон дер Ляйен в пятницу, 29 мая.



"Завтра в Брюсселе я проведу переговоры с генеральным секретарем НАТО и премьер-министром Бельгии, а в пятницу – с главой Еврокомиссии", – написал Мадяр. Он добавил, что "все работают над возвращением домой европейских триллионов".



Ранее "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники сообщила, что встреча премьер-министра Венгрии Петера Мадяра и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе, которая предварительно планировалась на утро 28 мая, может быть перенесена на пятницу, 29 мая.



Петер Мадяр 28 мая приедет в Брюссель, чтобы в первую очередь обсудить с Еврокомиссией вопрос разблокирования миллиардов замороженных средств ЕС для Венгрии.



В то же время, продолжаются дискуссии о возможной встрече Петера Мадяра с президентом Украины в начале июня, причем в правительстве Венгрии выдвинули новое условие личной встречи Мадяра и Зеленского.



Читайте также: Права венгров Закарпатья: что уже сделала Украина и чего ждет от Венгрии.