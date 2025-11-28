Почему европейских фермеров пугают Украиной и почему эта опасность преувеличена

Ни одна тема не вызывает у ЕС такого раздражения, как интеграция в аграрной сфере. Достаточно вспомнить о блокировании украинской границы польскими и другими фермерами, что иллюстрирует предвзятое отношение к нашей "аграрке".

Не заблокируют ли европейские фермеры движение Украины в ЕС? И готова ли Украина выполнить требования, действующие на рынке ЕС в аграрной сфере – от регулирования пестицидов до "благополучия животных"?

Об этом читайте в статье из цикла "Кухня евроинтеграции", которую подготовили редакторы "Европейской правды" по результатам закрытых обсуждений между профильными представителями правительства и Верховной Рады, Переговоры о еде: почему украинская "аграрка" пугает ЕС и не заблокирует ли она членство. Далее – краткое ее изложение. Учитывая деликатность темы и закрытый формат дискуссии, имена должностных лиц в статье не указывают.

Заявления о том, что вступление Украины является угрозой для общей аграрной политики (САП) Евросоюза, появились не на пустом месте. И этот тезис звучит не только от фермеров.

Даже некоторые экспертные исследования – например, от брюссельского центра Bruegel – говорят, что в случае вступления Украины в ЕС без переходных периодов украинские фермеры будут претендовать на почти 30% нынешнего объема европейских аграрных субсидий. А поскольку общий объем субсидий ограничен, то при таком сценарии Евросоюз действительно будет вынужден пересмотреть общую аграрную политику и уменьшить помощь фермерам.

Раздаются даже призывы, чтобы украинские фермеры не имели права на субсидии в ЕС.

Более того, приходилось слышать и поддержку этой идеи в Украине от крупных агрохолдингов, для которых субсидия не имеет значения.

Но в правительстве подчеркивают: такая возможность даже не рассматривается.

Более того, в Киеве уверены, что, несмотря на распространенный стереотип, вступление Украины не "обрушит" европейский аграрный фонд. Объем помощи, на который потенциально могут претендовать украинцы, значительно ниже того, что звучит в прогнозах, пугающих европейских фермеров.

Европейские субсидии рассчитаны на мелких фермеров, которых в ЕС большинство, а максимальный размер субсидий ограничен суммой 400 тыс. евро на владельца (точнее, на одну группу компаний).

В то же время в Украине значительную часть земли контролируют компании, обрабатывающие более 10 или даже 100 тысяч га. Это крупный бизнес по сравнению с европейским фермерством. Он не имеет права на дотации, да и не нуждается в них.

В украинском правительстве считают, что многие сознательно распространяют фейки об украинской угрозе.

Кроме того, есть сферы, в которых ожидания от влияния Украины явно преувеличены.

"Украинский агросектор – действительно один из самых конкурентоспособных в мире, если речь идет о зерне или масличных культурах. Но мы не всегда наиболее конкурентоспособны в создании большой добавленной стоимости в агросекторе", – говорит один из чиновников.

Это после вступления Украины в ЕС станет точкой роста для украинской "аграрки" и даст возможность для инвестиций европейским агробизнесам.

Если же отбросить эмоции и вернуться к техническим аспектам, то ситуация выглядит неплохо для Украины – но есть также вопросы, по которым мы "проседаем", потому что противниками вступления в ЕС порой становятся не только европейские, но и украинские фермеры. Особенно мелкие фермеры, которые работают только на внутреннем рынке.

"Все, что касается гармонизации и имплементации европейских норм, не всегда проходит легко и с пониманием именно со стороны бизнеса, особенно с точки зрения мелкого фермера", – признает один из участников дискуссии из состава украинской переговорной группы.

Несмотря на то, что в правительстве рассчитывают на быстрое внедрение всех европейских стандартов, есть сферы, где это объективно невозможно. Поэтому Украина, если сможет доказать это европейским партнерам, будет претендовать на переходные периоды во внедрении отдельных норм.

Подробнее – в материале Юрия Панченко и Сергея Сидоренко Переговоры о еде: почему украинская "аграрка" пугает ЕС и не заблокирует ли она членство.