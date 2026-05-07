В Литве прокомментировали последний инцидент с падением дронов в соседней Латвии

После того, как несколько дронов проникли в воздушное пространство Латвии с территории России, литовский министр национальной обороны Робертас Каунас заявил, что в Литве подобных инцидентов зафиксировано не было.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Насколько мне известно, в Литве не зафиксировано никаких подобных инцидентов, никаких случаев нарушения воздушного пространства. Каждое утро я спрашиваю об этом, и мне уверяют, что в Литве таких инцидентов нет", – сказал министр.

По его словам, после того, как рано утром в четверг дроны вошли в воздушное пространство Латвии, были задействованы силы воздушной полиции НАТО.

"Наши латвийские коллеги проинформировали нас, и истребители НАТО также выполнили свою миссию. Они вылетели из аэропорта Шяуляй для патрулирования воздушного пространства Латвии и вернулись в Шяуляй около шести утра", – сказал он.

Каунас подчеркнул, что недавние подобные инциденты в Латвии, Эстонии и Финляндии являются "последствиями войны против Украины, спровоцированной Россией".

В Латвии утром 7 мая разбились два дрона, которые залетели в воздушное пространство страны со стороны России.

Напомним, 3 мая жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии предупредили о возможной угрозе беспилотников, вызванной российской агрессией против Украины.

Тогда же стало известно, что беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с Россией.