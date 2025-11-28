Почему ЕС положительно оценивает состояние свободы слова в Украине и что будет с телемарафоном
Пятница, 28 ноября 2025
На фоне последних событий в Украине, включая коррупционные обвинения, затронувшие самых влиятельных лиц в государстве, важно понимать, как европейские партнеры оценивают состояние демократии в нашей стране.
Ведь именно от реальной оценки состояния украинской демократии будет зависеть дальнейшее движение страны в ЕС.
"Европейская правда" продолжает анализировать ежегодный Отчет ЕС о расширении, а также разработанный по заказу Еврокомиссии теневой отчет.
Итак, о том, как Брюссель оценивает состояние свободы слова и свободы СМИ в Украине, читайте в статье редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко Страна телемарафона и не только: что думают в ЕС о свободе слова в Украине. Далее – краткое изложение.
Отчет показывает, что динамика нашего государства в сфере "Свободы выражения мнений" (терминология ЕС) – умеренная, но положительная.
И ЕС подчеркивает: он понимает, что речь идет о времени полномасштабной войны.
"В целом Украина обеспечивает адекватные правовые гарантии свободы выражения мнений; необходимы дальнейшие усовершенствования для обеспечения благоприятной среды для свободной и независимой деятельности средств массовой информации", – идет речь в отчете Еврокомиссии.
С другой стороны, в ЕС также видят попытки ограничить свободу слова. Отчет звучит как сигнал Киеву: "Мы следим, но верим, что вы и сами это видите и остановите угрозы свободе слова".
Еврокомиссия выделила три ключевые угрозы, которые могут ухудшить состояние свободы слова в Украине.
Первая – это принятый в июле уже во втором чтении закон, который вводит административную ответственность за отождествление адвоката с клиентом.
"В случае вступления в силу принятого закона любой журналистский материал, заявление общественных организаций или профсоюзов, публикация в социальных сетях, касающиеся дел адвокатов, имеющих большой резонанс и общественное значение, может стать основанием для наложения административной ответственности", – объясняет теневой отчет. ЕС прямо выдвигает требование отменить это решение.
Второй момент – президент Украины до сих пор не подписал закон об открытии доступа журналистов и общественности к заседаниям парламентских комитетов. Хотя Верховная Рада приняла закон еще в начале года.
Это – составляющая более широкой проблемы с чрезмерной закрытостью власти во время войны.
И наконец, ЕС беспокоит недофинансирование органов в сфере медиа (в частности, Нацсовета, то есть независимого регулятора), руководители которых получают самые низкие зарплаты среди всех органов власти.
А еще ЕС поддерживает скорейшее завершение телемарафона, но не выдвигает ближайшие сроки в качестве категорического требования.
Но почему же ЕС, критикуя Украину за марафон, продолжает положительно оценивать состояние свободы слова?
Ключевая причина – это то, что в СМИ присутствует плюрализм мнений. А за последний год этого плюрализма стало больше и в телеэфире – благодаря тому, что общественный вещатель вышел из состава марафона и продолжил вещание самостоятельно, при этом его эфиры имеют оценку сбалансированных.
Стоит подчеркнуть: вопросы "Суспільного" имеют для ЕС чрезвычайное значение.
Важно, чтобы "Суспільне" и дальше оставалось независимым от власти, а также чтобы власть не создавала для него искусственных финансовых проблем, ведь по закону "Суспільне" финансируется из бюджета.
Напоследок важный момент – о практике блокирования пропагандистских интернет-ресурсов. Остается требование держать баланс – и о нем ЕС напомнил Украине отдельным пунктом.
"Прозрачность решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам должна быть повышена, чтобы ограничить возможности для злоупотреблений со стороны органов власти", – говорится в выводах Еврокомиссии.
