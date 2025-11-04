"Каждый вражеский дрон закончит так же": Туск похвастался обломками сбитых в сентябре БпЛА

Премьер-министр Польши Дональд Туск поделился изображениями сбитых в сентябре российских беспилотников, которые залетели на территорию страны, и заявил, что такая судьба ждет каждый вражеский дрон.

Соответствующее сообщение он разместил в Х, передает "Европейская правда".

Дональд Туск поделился видео с одного из объектов военной контрразведки.

Każdy wrogi dron skończy tak samo. pic.twitter.com/f3fOsnWx6u – Donald Tusk (@donaldtusk) November 3, 2025

"То, что вы видите за моей спиной – это обломки российских беспилотников, которые упали на польскую землю тогда, в памятную ночь с 9 на 10 сентября", – заявил глава правительства.

"Так кончит каждый вражеский беспилотник, каждый российский беспилотник, который пролетит над польской землей", – объявил премьер-министр.

"Это то, над чем мы работаем, это то, почему мы инвестируем эти миллиарды, миллиарды злотых в современную польскую армию, в современные польские службы, чтобы обезопасить польское небо и польскую землю от таких объектов", – добавил он.

Как сообщалось, Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с беспилотниками в течение нескольких месяцев, не дожидаясь реализации инициативы Европейского Союза по "стене дронов".

Напомним, ночью 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши.

После этого Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам.

