"Кожен ворожий дрон скінчить так само": Туск похизувався уламками збитих у вересні БпЛА

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поділився зображеннями збитих у вересні російських безпілотників, які залетіли на територію країні, і заявив, що така доля чекає на кожен ворожий дрон.

Відповідний допис він розмістив в Х, передає "Європейська правда".

Дональд Туск поділився відео з одного з об'єктів військової контррозвідки.

Każdy wrogi dron skończy tak samo. pic.twitter.com/f3fOsnWx6u – Donald Tusk (@donaldtusk) November 3, 2025

"Те, що ви бачите за моєю спиною – це уламки російських безпілотників, які впали на польську землю тоді, в пам'ятну ніч з 9 на 10 вересня", – заявив глава уряду.

"Так скінчить кожен ворожий безпілотник, кожен російський безпілотник, який пролетить над польською землею", – оголосив прем'єр-міністр.

"Це те, над чим ми працюємо, це те, чому ми інвестуємо ці мільярди, мільярди злотих в сучасну польську армію, в сучасні польські служби, щоб убезпечити польське небо і польську землю від таких об'єктів", – додав він.

Як повідомлялося, Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з безпілотниками протягом декількох місяців, не чекаючи реалізації ініціативи Європейського Союзу щодо "стіни дронів".

Нагадаємо, вночі 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі.

Після цього Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем.

