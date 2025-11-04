"Кожен ворожий дрон скінчить так само": Туск похизувався уламками збитих у вересні БпЛА
Новини — Вівторок, 4 листопада 2025, 10:56 —
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поділився зображеннями збитих у вересні російських безпілотників, які залетіли на територію країні, і заявив, що така доля чекає на кожен ворожий дрон.
Відповідний допис він розмістив в Х, передає "Європейська правда".
Дональд Туск поділився відео з одного з об'єктів військової контррозвідки.
Każdy wrogi dron skończy tak samo. pic.twitter.com/f3fOsnWx6u– Donald Tusk (@donaldtusk) November 3, 2025
"Те, що ви бачите за моєю спиною – це уламки російських безпілотників, які впали на польську землю тоді, в пам'ятну ніч з 9 на 10 вересня", – заявив глава уряду.
"Так скінчить кожен ворожий безпілотник, кожен російський безпілотник, який пролетить над польською землею", – оголосив прем'єр-міністр.
"Це те, над чим ми працюємо, це те, чому ми інвестуємо ці мільярди, мільярди злотих в сучасну польську армію, в сучасні польські служби, щоб убезпечити польське небо і польську землю від таких об'єктів", – додав він.
Як повідомлялося, Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з безпілотниками протягом декількох місяців, не чекаючи реалізації ініціативи Європейського Союзу щодо "стіни дронів".
Нагадаємо, вночі 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі.
Після цього Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем.
Читайте деталі: Випробування для Польщі та НАТО: які наслідки вже спричинила атака російських дронів.