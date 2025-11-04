Матернова передала руководству Украины положительный отчет Еврокомиссии о расширении

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова во вторник передала премьер-министру и спикеру Верховной Рады отчет Еврокомиссии о расширении, в котором положительно оценивается движение Украины в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала на Facebook.

Матернова сообщила, что представила отчет о расширении премьер-министру Украины Юлии Свириденко, председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и его коллегам.

"Это одна из важных вех в отношениях между ЕС и Украиной как страной-кандидатом. Для меня это не просто формальность – это момент, который имеет истинное значение. Для политиков, для институтов, но прежде всего для украинцев. Ведь расширение ЕС – это не только политика и критерии. Это видение. Это обещание на будущее", – добавила она.

Дипломат сказала, что "искренне гордится прогрессом" Украины на пути к членству в ЕС.

"На мой взгляд, отчет этого года является справедливым и сбалансированным. Он отмечает те сферы, которые заслуживают признания, и критикует те, где реформы нужно ускорить", – написала Матернова, упомянув, в частности, реформы в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией.

Напомним, в отчете Еврокомиссии говорится, что Украина демонстрирует прогресс в осуществлении ключевых реформ на пути к вступлению в ЕС, несмотря на войну с Россией.

Также отчет о расширении в 2025 году положительно оценивает прогресс реформ в Украине.

Рекомендуем подробнее ознакомиться с деталями отчета в материале "ЕвроПравды": Украину предупредили, но не наказали. Как ЕС оценил реформы и чего ждет от Киева.