Мадрид осудил задержание испанского активиста Израилем

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес осудил "незаконное задержание" и "похищение" испанского активиста, арестованного израильскими силами во время остановки флотилии с гуманитарной помощью для Газы в международных водах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Альбарес призвал к немедленному освобождению Саифа Абу Кешека, который находится под арестом в Израиле вместе с бразильским активистом Тиаго Авилой.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило ранее, что обоих мужчин доставили в Израиль для допроса. Их задержали вместе с более чем 170 другими участниками флотилии, когда суда были перехвачены у побережья Крита в среду. Остальные активисты с тех пор были освобождены.

В беседе с испанской радиостанцией RAC 1 Альбарес заявил, что арест Кешека является "незаконным задержанием за пределами юрисдикции Израиля", и потребовал его "немедленного" освобождения.

"Конечно, это похищение", – добавил он.

Италия на этой неделе заявила, что Израиль захватил судно с гуманитарной помощью, которое направлялось в сектор Газа и на котором находились итальянские работники.

Итальянское правительство в основном поддерживало Израиль в войне в Газе и не признает палестинскую государственность. Но война в Иране заставила итальянского лидера изменить свою позицию.

В частности, Мелони осудила Израиль за то, что он не разрешил католическим лидерам отслужить частную мессу в Храме Гроба Господня в христианский праздник Вербного воскресенья, назвав это "нарушением религиозной свободы".