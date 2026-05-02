В Польше Кшиштоф Толвинский, бывший вице-министр в правительстве Ярослава Качиньского, зарегистрировал публичный митинг в День Победы во Второй мировой войне, который отмечает Россия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Кшиштоф Толвинский, известный своими пророссийскими взглядами, в посте на Facebook обратился к своим сторонникам и призвал их 9 мая, то есть в день, когда в России отмечают День Победы, собраться у Мавзолея советских солдат, чтобы "отмежеваться от коллективного безумия польской политики, а также организоваться и осуществить необходимые преобразования".

Толвинский, который в 2007 году занимал должность заместителя министра финансов в правительстве Ярослава Качиньского, также заявил, что "не следует рассматривать это собрание как какую-то манифестацию или марш, на которые вы тратите время и деньги, а как проверку на политический реализм и понимание серьезности ситуации".

Между тем Rzeczpospolita сообщила, что партия "Фронт", лидером которой является Толвинский, зарегистрировала собрание, о котором сообщает бывший заместитель министра. "В тот момент, когда польское государство слабеет и доводит до эксцессов варварства, моим долгом было позаботиться о достоинстве, чести поляков", – сказал он газете.

Недавно суд в Польше признал Кшиштофа Толвинского, бывшего заместителя министра финансов в правительстве Ярослава Качиньского, виновным в оскорблении украинцев и подстрекательстве к ненависти на национальной почве.

Напомним, в ноябре суд в Польше решил не арестовывать антиукраинского активиста.

Ранее в Польше оштрафовали радио, которое распространило "дезинформацию" о Зеленском.