В ЕС признали планы ограничить выдачу виз россиянам: "Следите за новостями"

Европейская комиссия подтвердила, что готовит дальнейшие ограничения выдачи Шенгенских виз гражданам России, но пока не уточняет детали.

Как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт во время общения с журналистами 6 ноября.

В Еврокомиссии подтвердили, что рассматривают вопрос установления более строгого визового режима с Россией.

"Могу подтвердить, что мы сейчас рассматриваем дополнительные меры в тесной координации с государствами-членами. Но на этом этапе я попрошу вас следить за обновлениями", – заявил Ламмерт, отвечая на вопрос о недавних публикациях в СМИ относительно планов ЕС запретить выдавать россиянам многократные Шенгенские визы.

"Мы знаем о сообщениях в СМИ, однако мы никогда не комментируем утечки информации", – добавил он.

Представитель Еврокомиссии напомнил, что еще в 2022 году Европейский Союз приостановил действие Соглашения об упрощении визового режима с Россией.

"Тогда же мы приняли набор рекомендаций для государств-членов, которые предусматривают отказ в приоритете для российских заявителей и сосредоточение на вопросах безопасности и контроля границ. Комиссия внимательно мониторит выполнение этих рекомендаций и работает с государствами-членами для обеспечения их последовательного применения", – рассказал Ламмерт.

И добавил, что количество выданных российским гражданам шенгенских виз уменьшилось с более 4 миллионов в 2019 году до примерно 500 тысяч в 2023 году.

Как сообщала "Европейская правда", по некоторым данным, ЕС до конца недели хочет ужесточить визовые правила для россиян.

ЕС уже усложнил получение виз для россиян, приостановив соглашение об упрощении визового режима с Россией в конце 2022 года после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Некоторые страны-члены, в частности страны Балтии и Польша, пошли еще дальше, запретив или жестко ограничив въезд россиян на свою территорию.