Еврокомиссия требует от Чехии каждый раз подтверждать, что средства ЕС не направляются компаниям премьера

Европейская комиссия требует от Праги отдельного письменного подтверждения под каждой заявкой на выплату субсидий от ЕС о том, что эти деньги не поступят компаниям, связанным с главой правительства Андреем Бабишем.

Соответствующая просьба содержится в письме Еврокомиссии, которое есть в распоряжении iROZHLAS, сообщает "Европейская правда".

Орган сертификации при Минфине Чехии отныне обязан официально заявлять, что никакие европейские субсидии не связаны с компаниями холдинга Agrofert, а также фирмами SynBiol и Hartenberg Holding или другими структурами, которые контролирует Андрей Бабиш или которые с ним связаны.

Этот шаг стал реакцией Брюсселя на мартовские объяснения чешского Министерства регионального развития, которые в Еврокомиссии признали неудовлетворительными. ЕК стремится убедиться, что Прага строго соблюдает финансовый регламент ЕС, который запрещает участие в распределении бюджетных средств лицам, имеющим в этом частный интерес.

Еще в предыдущем письме, отправленном в феврале, Брюссель хотел получить заверения, что чешские власти не выплатили с момента назначения Бабиша премьер-министром ни одной субсидии холдингу Agrofert, компаниям SynBiol и Hartenberg Holding.

Бабиш в день своего назначения премьер-министром 9 декабря 2025 года попал в конфликт интересов, и его компании в тот момент, согласно закону, не имели права на субсидирование.

Акции Agrofert он перевел в новосозданный RSVP Trust 20 февраля. При этом Бабиш долгое время отрицает конфликт интересов.

Он отрицал его во время своего первого пребывания у власти, и сейчас говорит о нем как о надуманном.

Между тем аудит ЕС еще несколько лет назад показал, что все субсидии Европейского Союза, предоставленные бизнес-империи Бабиша после февраля 2017 года, были перечислены в условиях конфликта интересов.