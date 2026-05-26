Трамп очертил варианты утилизации обогащенного урана Ирана

Президент США Дональд Трамп в понедельник очертил варианты относительно судьбы запасов иранского обогащенного урана на случай, если обе страны подпишут мирное соглашение.

Об этом Трамп написал в Truth Social, сообщает "Европейская правда".

США давно утверждают, что Иран должен демонтировать свою ядерную программу и отказаться от запасов обогащенного урана. Этот вопрос стал камнем преткновения во время последнего раунда переговоров в Катаре 25 мая, где обе стороны приближаются к мирному соглашению.

"Обогащенный уран (ядерная пыль!) будет либо немедленно передан Соединенным Штатам для возвращения домой и уничтожения, или, что лучше, в сотрудничестве и координации с Исламской Республикой Иран, будет уничтожен на месте или в другом приемлемом месте, причем Комиссия по атомной энергии либо ее эквивалент будет свидетелем этого процесса и события", – написал Трамп.

С начала конфликта в феврале Трамп высказывал мнение, что США заберут иранскую "ядерную пыль". Это нетехнический термин, обозначающий обогащенный уран.

Ранее он также рассматривал возможность отправки наземных войск для вывоза урана.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи заявил в понедельник, что судьба иранских ядерных материалов не была предметом переговоров, поскольку, по его словам, "основное внимание переговоров сосредоточено на прекращении войны на данном этапе".

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что переговоры по соглашению с Ираном затягиваются из-за споров по формулировкам.

Чиновники США на условиях анонимности заявляли, что на окончательное утверждение меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может потребоваться еще несколько дней.

На выходных СМИ сообщили, что США и Иран близки к подписанию меморандума о 60-дневном продлении прекращения огня, в течение которого Ормузский пролив будет снова открыт.