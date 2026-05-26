"Ничего нового": в МИД Польши расценили угрозы России как тактику запугивания

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий не удивлен новыми угрозами России в адрес Украины и западных дипломатов и считает их частью российской тактики запугивания.

Об этом он сказал перед заседанием Совета ЕС по общим делам в Брюсселе во вторник, сообщает "Европейская правда".

Немчицкий отметил, что в свежих российских угрозах бомбардировать Киев "нет ничего нового".

"Меня не удивляет, что Россия угрожает Украине и дипломатам западных стран… Путин использует эту тактику, чтобы посеять страх среди нас здесь, в Европе, и я просто хочу сказать, что это не сработает. Это совершенно очевидно. Это просто тактика, и она не сработает", – подчеркнул государственный секретарь Министерства иностранных дел Польши.

Он настоял, что европейцы не должны поддаваться на эту российскую тактику.

В МИД Польши накануне заявили, что будут рассматривать удары РФ по польским диппредставительствам как целенаправленные и преднамеренные и призвали Россию немедленно прекратить свою агрессию.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заверила, что западные дипломаты не покинут Киев, несмотря на новые угрозы РФ о новых ударах по украинской столице.

Министр иностранных дел Андрей Сибига убежден, что российские угрозы о новых ударах по Киеву направлены на то, чтобы запугать западных дипломатов