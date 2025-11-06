Как за год после победы Трампа изменились США и оправдались ли опасения мира

Год назад произошло событие, которое изменило как Соединенные Штаты, так и весь мир.

6 ноября 2024 года Дональд Трамп повторно выиграл президентские выборы и стал готовиться к возвращению в Белый дом. И хотя инаугурация старого-нового президента США состоялась позже, изменения начались уже с объявления имени победителя.

Ведь произошло именно то, чего так боялись (реже – о чем мечтали) мировые политические лидеры. И теперь им пришлось срочно подстраиваться под новую реальность.

О новой реальности во время второго президентства Дональда Трампа – в статье кандидата политических наук, исполнительного директора YES Светланы Ковальчук Год Трампа: как новый президент изменил Соединенные Штаты и весь мир. Далее – краткое изложение.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, 40% американцев одобряют деятельность президента. Месяц назад этот показатель был почти таким же – 42%. Уровень неодобрения вырос – с 52% в мае до 57% сегодня.

Это важно не как оценка популярности, а как индикатор того, на какую аудиторию ориентирована внешняя политика.

Речь идет о стабильной, дисциплинированной электоральной базе, для которой демонстрация силы и прямого действия является политическим языком убеждения.

Именно эта база ожидает не консенсуса, а результата.

На недавние массовые протесты против политики действующего президента власть отреагировала не переговорами, а демонстративным усилением контроля над публичным пространством.

Это не разовая реакция, а стиль правления, в котором политическая легитимность основывается не на поиске компромисса, а на демонстрации контроля.

Внутренняя политика становится продолжением избирательной риторики: сила – не крайнее средство, а исходный язык взаимодействия с обществом.

И именно этот стиль экспортируется во внешнюю политику – где переговоры начинаются не с правил, а с преимущества.

Для ЕС (но не только для него) возвращение Трампа означает необходимость переоценить собственную стратегическую способность.

Вопрос общей европейской обороны, ранее скорее теоретический, сегодня приобретает практическое значение. Показательными являются рост оборонных бюджетов в странах ЕС и усиление дискуссий о формировании собственных производственных мощностей.

Европа больше не может рассчитывать на безусловную поддержку – но может предлагать синергию интересов.

В этой системе союзником становится тот, кто может быстро показать пользу – и сделать это без посредников.

Поэтому сегодня более успешны те, кто развивает личные каналы с Трампом, кто может звонить напрямую, кто способен сформулировать выгоду в одном предложении – без длинных коммюнике и совместных заявлений.

Это не "кризис союзничества" – это изменение операционной логики. Вашингтон работает быстро и вертикально; Европа все еще пытается оформить решение в совместный механизм.

Для Украины изменение логики оказалось особенно очевидным. Поддержка перестала быть символическим актом солидарности – она стала инвестицией в общую безопасность.

Примером этого является соглашение о минералах, где украинские ресурсы, критически важные для оборонной промышленности, стали элементом взаимной выгоды для Вашингтона, Киева и Брюсселя. Это не жест, не исключение и не "бонус" – это новая формула партнерства.

Украина убедительна тогда, когда не просит, а объясняет, какую проблему Запада она решает.

А также когда предлагает варианты, которые могут быть выгодны и Соединенным Штатам.

Тем самым Киев усвоил новое политическое правило, по которому осуществляется мировая политика – в игре остаются те, кто полезен Трампу.

Подробнее – в материале Светланы Ковальчук Год Трампа: как новый президент изменил Соединенные Штаты и весь мир.