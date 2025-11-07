Почему США сократили свое военное присутствие в Румынии и какие это будет иметь последствия

На прошлой неделе произошло то, чего с самого начала второго срока Дональда Трампа многие с опаской ждали – США перешли от слов к делу и объявили о выводе части военных из Восточной Европы. А именно – из Румынии.

Решение не стало неожиданностью, но все же вызвало волну беспокойства.

"Можно с уверенностью сказать, что большинство американцев не заметят, если США выведут армейскую бригаду из Румынии, но готовы поспорить – это заметит Владимир Путин", – утверждается в редакционной статье The Wall Street Journal.

О румынском прецеденте и его возможных последствиях читайте в статье журналистки "Европейской правды" Иванны Костиной Трамп выводит войска из Европы? Как и почему США сокращают присутствие у границ Украины. Далее – краткое изложение статьи.

Глава Пентагона Пит Хэгсет еще в феврале заявил европейским коллегам, что США хотят сосредоточить больше внимания на противодействии Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому не стоит считать, что американское военное присутствие в Европе будет длиться вечно.

Учитывая, что присутствие войск США в Европе уже давно стало само собой разумеющимся, инициатива Хэгсета встретила неприятие – в том числе среди самих военных.

Генерал Кристофер Каволи, возглавлявший Европейское командование Вооруженных сил США, подчеркивал, что имеющееся в Европе количество американских войск и так является историческим минимумом.

8 апреля этого года он сообщил, что в настоящее время в Европе размещено 80 тысяч американских военнослужащих, по сравнению с чуть более 100 тысячами до 2022 года.

В разгар холодной войны среднее количество американских войск, развернутых в Европе, колебалось от 290 тысяч до чуть менее 350 тысяч – согласно данным, собранным Институтом Гувера, консервативным аналитическим центром.

При этом США нерешительно расширяли свое присутствие в странах, вступивших в НАТО после 1999 года (год расширения, когда к Альянсу присоединились Чехия, Венгрия и Польша). Они не имели там постоянных баз, пока не разместили передовой командный пункт V корпуса в польской Познани в 2023 году.

Для поддержания своего ротационного присутствия с 1999 года Соединенные Штаты начали инвестировать в ключевые центры, в том числе в авиабазу "Михаил Когелницану" в Румынии.

Ценность этой важной черноморской базы трудно переоценить. И все же на прошлой неделе армия США подтвердила, что солдаты одного из элитных соединений, бригадной боевой группы 101-й воздушно-десантной дивизии, развернутой буквально в нескольких километрах от границы с Украиной в 2022 году, вернутся в Кентукки "без замены".

Это решение администрации Трампа вызвало беспокойство не только в Румынии, но и в самих Соединенных Штатах, причем как среди демократов, так и среди республиканцев.

Тем более, особую остроту моменту придал тот факт, что члены Конгресса узнали обо всем не от американской администрации.

Сенатор Джин Шахин, демократка от штата Нью-Гэмпшир, рассказала, что члены Конгресса впервые услышали об этом решении от Румынии, а не от Пентагона.

"Это решение посылает абсолютно неправильный сигнал Владимиру Путину, который продолжает свою кровавую кампанию в Украине и испытывает решимость НАТО провокациями против других прифронтовых государств", – подчеркнула Джин Шахин, ведущий член Сенатского комитета по международным отношениям.

Есть признаки того, что сокращение в Румынии может быть лишь первым этапом, а дальнейшие сокращения в Болгарии, Венгрии и Словакии ожидаются уже в середине декабря.

Но понятно, что в Конгрессе по крайней мере попытаются заблокировать последующие сокращения.

Как бы то ни было, от противоречий между ветвями власти в США и "ухода Америки из Европы" выиграют только противники западного мира.

Остается надеяться, что неприятие вывода американских войск прежде всего в Вашингтоне остановит Пентагон от подобных шагов в будущем, и ротация через некоторое время возобновится.

Подробнее – в материале Иванны Костиной Трамп выводит войска из Европы? Как и почему США сокращают присутствие у границ Украины.