Почему украинские агропроизводители больше не являются угрозой для фермеров ЕС

Аграрные переговоры – не просто одна из ключевых, а, пожалуй, самая сложная часть подготовки Украины к вступлению в ЕС.

И не в последнюю очередь – из-за многочисленных стереотипов.

Представления, что сразу после вступления Украины в Евросоюз дешевая украинская агропродукция непременно уничтожит европейское фермерство и одновременно – заберет себе большую часть аграрных субсидий ЕС, стали настолько распространенными, что уже воспринимаются как нечто самоочевидное.

Очередной пример такого мышления – аналитический отчет, подготовленный Фондом Стефана Батория (Польша), ключевые выводы которого публиковала "ЕвроПравда".

О нюансах, которые не были учтены польскими исследователями, и о том, почему европейским фермерам не стоит бояться украинских коллег, читайте в колонке доктора экономических наук, ННЦ "Институт аграрной экономики" Алексея Могильного Преодолеть предвзятость: какие стереотипы затрудняют аграрные переговоры Украины и ЕС. Далее – краткое изложение.

Автор колонки обращает внимание, что сельское хозяйство и продовольственный сектор Украины до полномасштабной агрессии РФ, во время активных боевых действий и в послевоенную фазу реконструкции – это принципиально разные агромиры.

"Почти все сравнительные (природные и человеческие ресурсы) и конкурентные (эффект масштаба) преимущества сельского хозяйства, о которых обычно упоминают фермеры ЕС, как по объективным, так и по субъективным причинам уже не будут играть ключевой роли", – пишет Алексей Могильный.

Далее он обосновывает свою позицию.

Он напоминает, что земли сельскохозяйственного назначения подверглись значительным разрушениям. По данным Госстата, площади посевов зернобобовых и технических культур сократились за годы полномасштабной войны на 45%.

Из-за меньшего внесения питательных веществ и агрохимикатов на гектар посевов падает урожайность основных культур. Дает о себе знать изменение климата, поскольку почти 70% территории Украины – это зона рискованного земледелия.

Доктор экономических наук обращает внимание и на то, что средства сельскохозяйственного производства из-за военных рисков сравнялись в цене, а по некоторым товарным позициям даже превышают цены для европейских фермеров (с учетом компенсации).

Кроме того, дешевая рабочая сила как конкурентное преимущество – также в прошлом.

Итак, по мнению Алексея Могильного, после завершения войны и вступления Украины в ЕС отечественные агропроизводители уже потеряют существенные преимущества перед европейскими коллегами.

"Вместо этого они будут нуждаться в значительных инвестициях для физического восстановления производственной и логистической инфраструктуры, соблюдения европейских стандартов качества и безопасности пищевых продуктов, будут иметь худшие условия кредитования и т. д. И вполне возможно – будет ограничен доступ к субсидиям ЕС, то есть в лучшем случае в переходный период они будут иметь до 20% от уровня ЕС", – отмечает доктор экономических наук.

По его мнению, решить этот вопрос с соблюдением принципов рыночной экономики невозможно без реформы системы аграрного субсидирования ЕС.

И такая реформа уже давно назрела.

"Таким образом, европейским фермерам, которые держатся на плаву только благодаря щедрым субсидиям и другим неконкурентным преференциям, нужно бояться не экспансии украинской продукции, а неизбежной "шоковой терапии" в случае радикального пересмотра механизмов Общей аграрной политики ЕС", – резюмирует доктор экономических наук.

Подробнее – в колонке Алексея Могильного Преодолеть предвзятость: какие стереотипы затрудняют аграрные переговоры Украины и ЕС.