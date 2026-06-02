Как Путин увидел стремление Армении в ЕС и как он хочет наказать Ереван за это

Отзыв своего посла для консультаций – это демонстрация крайнего недовольства одного государства действиями другого. Дальше – только отзыв посла, закрытие посольства и разрыв дипломатических отношений.

Именно такой сигнал Армении послала РФ, приняв решение об отзыве для консультаций своего посла. Формально – "для обсуждения шагов армянского руководства, направленных на сближение с Европейским Союзом".

О том, как и зачем Россия усиливает давление на Армению накануне парламентских выборов, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко. Далее – краткое изложение статьи.

Накануне парламентских выборов в Армении, которые состоятся уже через несколько дней, 7 июня, Кремль усилил давление на страну.

30 мая РФ ввела временные ограничения на импорт из Армении ягод и свежих овощей. А ранее ограничила импорт минеральной воды, продукции нескольких коньячных заводов, а также свежих цветов.

Не обошлось и без излюбленного экономического оружия Кремля – газа.

"Мы слышали заявление армянского руководства о том, что существует очень и очень привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так... Но, конечно, такой режим невозможен для участников других интеграций", – отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Кроме того, РФ угрожает Армении отменой льготных тарифов на железнодорожные перевозки, а также ограничениями для трудовой миграции.

И, конечно, угрозы не ограничиваются сугубо экономикой.

Ведь, называя причиной войны против Украины якобы желание Киева сблизиться с ЕС, Путин фактически угрожает Армении аналогичным сценарием.

Апогеем давления стало совместное заявление саммита лидеров Евразийского экономического союза (ЕЭС) о необходимости проведения в Армении в кратчайшие сроки референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕЭС.

Может показаться, что Армения уже подала заявку на вступление в ЕС. Или, по крайней мере, готовится сделать это в ближайшие дни. Однако это не так.

Несмотря на то, что еще в прошлом году в Армении был принят закон о начале процесса вступления в ЕС, это не имело никаких практических последствий. Точно так же, как и проведение в Ереване в начале мая саммита Европейского политического сообщества, а также первого саммита Армения – ЕС.

На данный момент армянские власти публично говорят лишь о планах в ближайшие годы получить безвизовый режим с ЕС. Тогда как возможность подачи заявки на вступление хоть и не отвергается, однако подчеркивается, что это не дело ближайшего времени.

А значит, нет никаких оснований уже проводить референдум, как требуют РФ и ее союзники.

Публичное "наказание" Армении нужно Кремлю для того, чтобы продемонстрировать успех даже на фоне неудачных для себя результатов выборов. А также – чтобы показать другим своим союзникам, что бывает с теми, кто попытался вырваться из зоны российского влияния.

Обнародованный 31 мая последний социологический опрос Breavis прогнозирует уверенную победу партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна – за нее могут отдать голоса около 65% тех, кто уже определился.

Россия как никогда активно пыталась влиять на ход кампании, поддерживая оппонентов Пашиняна. Прежде всего – партию "Сильная Армения" российского олигарха армянского происхождения Самвела Карапетяна.

Зато за "Сильную Армению" собираются отдать голоса лишь 12% избирателей, а за другие оппозиционные партии – еще меньше.

Такие расклады оставляют очень мало шансов "друзьям Путина". К тому же свое влияние окажет и публичная поддержка, оказанная Пашиняну президентом США Дональдом Трампом.

Такой неожиданный интерес Вашингтона к выборам в далекой Армении объясняется подписанием соглашения о создании "Маршрута Трампа к международному миру и процветанию".

В правительстве Армении уже заявили, что разрабатывают программу финансовой поддержки тех компаний, которые из-за российских запретов будут вынуждены срочно переориентироваться на рынки ЕС.

