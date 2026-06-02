Мадьяр заявил о готовности встретиться с Зеленским в начале следующей недели

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале следующей недели, если удастся достичь согласия по вопросу основных прав венгерского меньшинства.

Об этом он сообщил во вторник на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Portfolio.hu.

Петер Мадьяр подтвердил, что между Венгрией и Украиной продолжаются переговоры – пока на техническом уровне – относительно языковых, культурных и образовательных прав венгерского меньшинства, проживающего в Украине.

"Сейчас эти переговоры продвигаются очень обнадеживающе. Мы надеемся, что их удастся завершить на техническом уровне уже на этой неделе", – отметил он.

Мадьяр заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале следующей недели, если им удастся достичь согласия по вопросу основных прав венгерского меньшинства.

"Для меньшинства использование собственного родного языка в детском саду, в школе, в администрации или отстаивание своих культурных прав – это не что-то дополнительное. Это фундаментальное право человека, и мы считаем, что страна, которая хочет начать переговоры о вступлении в ЕС, должна уважать эти права", – сказал он.

Петер Мадьяр подчеркнул, что он очень оптимистично настроен относительно возможности решить эту спорную с Украиной проблему, которая длится уже более десяти лет.

"Мы готовы открыть новую страницу в венгерско-украинских отношениях", – подчеркнул он.

Как сообщала "Европейская правда", Мадьяр раньше напомнил, что разблокирует открытие переговорных кластеров для Украины только при условии, если Киев гарантирует выполнение 11 требований Венгрии в отношении нацменьшинств.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с Мадьяром в Брюсселе сообщила, что открытие кластеров для Украины обсудят на Евросовете 18-19 июня.

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Евросоюз в июне открыть все кластеры для Украины на переговорах о вступлении.

Читайте подробнее, что происходит в переговорах с ЕС относительно будущего членства Украины.