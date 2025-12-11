Орбан похвалил резонансную стратегию нацбезопасности США

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает новую американскую стратегию национальной безопасности "важнейшим и самым интересным документом последних лет".

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Орбан заявил, что в этом документе о Брюсселе "говорится тем же тоном, которым администрация Байдена и Брюссель говорили о нас".

"Что посеешь, то и пожнешь. Американцы также видят, что Европа столкнулась со стеной длительного экономического тупика. Слабый союзник не может защитить себя и не может быть надежным партнером в международных делах", – написал венгерский премьер.

Также он заявил, что США якобы "видят цивилизационный кризис Европы".

"Они видят, что цивилизационные ценности Европы, демократия и свободный рынок, в опасности. Они также видят, что европейские либералы сожгли сеть отношений, которая когда-то существовала с Россией, что было ошибкой. По мнению американских политиков, отношения Европы с Россией нужно восстанавливать на стратегическом уровне", – подчеркнул Орбан.

Подытоживая, Орбан отметил, что США "четко понимают упадок Европы".

"Они видят упадок цивилизационного масштаба, с которым мы в Венгрии боремся уже 15 лет. Наконец мы не боремся с этим в одиночку", – добавил венгерский премьер.

Напомним, 5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. В ней подчеркивается, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

В Европе с критикой отреагировали на содержание документа. В частности, европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс высказал предположение, что Стратегия национальной безопасности США направлена на подрыв европейского единства.

