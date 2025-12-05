Новая стратегия безопасности США содержит пункт о "сдерживании расширения НАТО" и критику Европы

В своей новой стратегии безопасности США стремятся, чтобы НАТО не воспринимался как "постоянно расширяющийся альянс".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в стратегии национальной безопасности, обнародованной на сайте Белого дома в четверг.

В документе одной из целей внешней политики США указано "положить конец представлению о НАТО как о постоянно расширяющемся альянсе и предотвратить такое развитие событий". Среди других приоритетов США – "переговоры по быстрому прекращению боевых действий в Украине" и уменьшение риска конфронтации России с другими странами Европы.

В документе указано, что европейцы считают Россию "экзистенциальной угрозой", а урегулирование отношений Европы и РФ потребует дипломатического привлечения США. Сами же Соединенные Штаты стремятся восстановить "стратегическую стабильность" в отношениях с РФ, говорится в документе.

Отметим, что в стратегии употреблен термин "украинская война", а не российско-украинская война. Также не упомянуто о российской агрессии.

В то же время документ содержит критику Европейского Союза, в частности за "цензурирование свободы слова и подавление политической оппозиции".

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что в ближайшие недели можно надеяться на хорошие новости в вопросе урегулирования войны РФ против Украины.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что его переговорщики со встречи в Москве вынесли впечатление, что российский правитель Владимир Путин хочет завершить войну, но в то же время он не знает, что будет дальше.

На днях европейские лидеры высказали строгое предостережение президенту Украины Владимиру Зеленскому: не уступайте требованиям России без надежных гарантий безопасности со стороны США.