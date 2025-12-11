Послы ЕС голосуют за запрет возврата росактивов Кремлю в обход вето Орбана

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в четверг, 11 декабря, начал голосование по письменной процедуре об утверждении предложения Европейской комиссии, которое базируется на ст. 122 Договора о ЕС, о запрете возврата России замороженных в юрисдикции ЕС активов.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили представители датского председательства в ЕС в Брюсселе.

"Coreper согласился с пересмотренной версией предложения (Еврокомиссии – "ЕП") по статье 122 и одобрил начало письменной процедуры для официального решения Совета ЕС", – сообщили "Европейской правде" в дипломатическом представительстве Дании. Голосование продлится до 17:00 пятницы, 12 декабря.



Для принятия решения, согласно статье 122 Договора о ЕС, касающейся чрезвычайных экономических ситуаций, достаточно квалифицированного большинства голосов.

Таким образом, проукраинскому большинству государств Евросоюза удастся обойти возможное вето Венгрии, которая не поддерживает бессрочное обездвиживание российских активов.

По состоянию на сейчас российские активы в ЕС заморожены в рамках санкций Евросоюза против России.

Санкции ЕС против РФ должны продлеваться каждые 6 месяцев единогласной поддержкой всех 27 государств ЕС, что создает постоянный риск их снятия по инициативе даже одного государства-члена.

Если голосование по предложению на базе статьи 122 будет успешным, российские активы будут оставаться обездвиженными, пока Совет ЕС не примет другое решение.



"Европейская правда" накануне сообщала, что в ЕС намерены в ускоренном порядке принять закон о бессрочной блокировке российских активов, чтобы не допустить вето со стороны венгерского премьера Виктора Орбана.



Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 3 декабря объявила о двух решениях по финансированию Украины в 2026-2027 годах, одно из них предлагает использовать средства от замороженных российских активов в ЕС для предоставления Украине "репарационного займа".

Еще до объявления нового предложения Бельгия назвала его категорически неприемлемым.

Более того, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер не исключает юридических мер, если Европейская комиссия одобрит неприемлемый для его страны план по использованию замороженных российских активов.



